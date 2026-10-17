Список самых важных экстренных номеров, которые пригодятся в непредвиденных ситуациях
В повседневной жизни неожиданные аварийные ситуации, отключения в электросетях, падение давления газа или неполадки в системе водоснабжения, вполне естественно, могут возникнуть в доме у каждого из нас. Чтобы в таких ситуациях не терять время, не зная, в какую организацию обратиться, очень важно заранее сохранить нужные телефонные номера.
Представляем список основных коротких номеров, предназначенных для экстренных служб и оперативного решения коммунальных проблем.
Номера по коммунальной сфере и бытовым проблемам
При возникновении неполадок, связанных с коммунальными системами в вашем доме, обращайтесь по следующим контактам:
1055 — Единая диспетчерская служба по всем видам коммунальных проблем;
1154 или через Telegram @het_admin — По вопросам перебоев электроснабжения, неполадок трансформаторов и отключения света («Худудий электр тармоqlari»);
104 — Аварийная газовая служба (при обнаружении запаха газа или прекращении подачи);
1054 — Система водоснабжения («Сувсоз» / «Узсувтаминот»);
1347 — При проблемах с системой отопления и горячего водоснабжения.
Чрезвычайные ситуации и службы безопасности
Основные службы, куда следует звонить при угрозе жизни, здоровью и безопасности человека:
101 — Служба пожарной безопасности;
102 — Органы внутренних дел (милиция / полиция);
103 — Служба скорой медицинской помощи;
1050 — Спасательная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) (при заблокированных дверях, стихийных бедствиях и спасательных операциях).
Повседневная справка и поиск лекарств
Дополнительные службы, которые пригодятся при жизненной необходимости:
1069 или (78) 140-19-19 — Справочная служба по быстрому поиску наличия необходимых лекарственных средств и ближайших аптек;
1001 — Служба получения официальной информации о погоде.
Сохранение этого списка в памяти телефона или отправка его членам семьи поможет предотвратить лишние нервные потрясения в непредвиденных ситуациях и посодействует скорейшему устранению проблемы.
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