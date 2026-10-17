Список самых важных экстренных номеров, которые пригодятся в непредвиденных ситуациях

·48·Для жизни
Список самых важных экстренных номеров, которые пригодятся в непредвиденных ситуациях

В повседневной жизни неожиданные аварийные ситуации, отключения в электросетях, падение давления газа или неполадки в системе водоснабжения, вполне естественно, могут возникнуть в доме у каждого из нас. Чтобы в таких ситуациях не терять время, не зная, в какую организацию обратиться, очень важно заранее сохранить нужные телефонные номера.

Представляем список основных коротких номеров, предназначенных для экстренных служб и оперативного решения коммунальных проблем.

Номера по коммунальной сфере и бытовым проблемам

При возникновении неполадок, связанных с коммунальными системами в вашем доме, обращайтесь по следующим контактам:

  • 1055 — Единая диспетчерская служба по всем видам коммунальных проблем;

  • 1154 или через Telegram @het_admin — По вопросам перебоев электроснабжения, неполадок трансформаторов и отключения света («Худудий электр тармоqlari»);

  • 104 — Аварийная газовая служба (при обнаружении запаха газа или прекращении подачи);

  • 1054 — Система водоснабжения («Сувсоз» / «Узсувтаминот»);

  • 1347 — При проблемах с системой отопления и горячего водоснабжения.

Чрезвычайные ситуации и службы безопасности

Основные службы, куда следует звонить при угрозе жизни, здоровью и безопасности человека:

  • 101 — Служба пожарной безопасности;

  • 102 — Органы внутренних дел (милиция / полиция);

  • 103 — Служба скорой медицинской помощи;

  • 1050 — Спасательная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) (при заблокированных дверях, стихийных бедствиях и спасательных операциях).

Повседневная справка и поиск лекарств

Дополнительные службы, которые пригодятся при жизненной необходимости:

  • 1069 или (78) 140-19-19 — Справочная служба по быстрому поиску наличия необходимых лекарственных средств и ближайших аптек;

  • 1001 — Служба получения официальной информации о погоде.

Сохранение этого списка в памяти телефона или отправка его членам семьи поможет предотвратить лишние нервные потрясения в непредвиденных ситуациях и посодействует скорейшему устранению проблемы.

Узбекистан аварийные телефонные номераТелефонные номера коммунальных службТелефонные номера при отключениях электросетейТелефонные номера газовой службы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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