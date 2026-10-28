«Настоящий хулиган» в учебнике: отрывок из литературы для 5-го класса вызвал бурные споры в сети

Литературный отрывок из учебника «Литература» (1-я часть), предназначенного для учащихся 5-х классов общеобразовательных школ Узбекистана, вызвал широкие дискуссии и недовольство родителей в социальных сетях. Уличная лексика, сцены драк и поведение, не соответствующее нормам этики, описанные в произведении писателя Абдусаида Кучимова, вызвали неоднозначную реакцию общественности.

В центре обсуждений оказались такие моменты, как характеристика одного из персонажей как «настоящего хулигана», а также восприятие процесса избиения других людей как «бесплатного зрелища».

Детали спорного текста в учебнике: что там написано?

Диалоги и развитие событий, приведенные на страницах книги, описаны следующим образом:

Образ «настоящего хулигана»: В тексте идет речь о брате одного из персонажей, которого называют «настоящим хулиганом», и описывается, как он, будучи в майке с изображением каратистов, жестоко избивает другого мальчика;

Наслаждение просмотром драки: Открыто показано, что один из героев, Ойбек, оказавшись на месте драки, равнодушно наблюдает за избиением человека и радуется тому, что сам не пострадал;

Реакция матери: Ответ матери на фразу из отрывка «Я с удовольствием посмотрел бесплатное зрелище» — «Молодец, вот теперь ты поумнел. Не вмешивайся в такие драки и беспорядки» — расценивается как поощрение равнодушия и эгоизма;

Уличная лексика и нормы литературного языка: Использование в учебнике литературы примитивного жаргона и непонятных уличных выражений вместо чистого узбекского литературного языка подверглось критике со стороны многих активистов.

Мнения общественности и экспертов

Мнения пользователей социальных сетей по этому поводу разделились на два лагеря:

Противники: По мнению многих родителей и педагогов, пятиклассник еще не обладает аналитическим мировоззрением, поэтому существует риск, что такие диалоги могут приучить их к безразличию, страху перед сильными и восприятию насилия как обыденного явления;

Сторонники творческой свободы: Другая группа литературоведов подчеркивает, что писатель стремился показать реальный мир детей, детскую психологию и их живую речь без искусственности.

Учитывая, что каждый текст и фраза в школьных учебниках напрямую влияют на воспитание подрастающего поколения, становится очевидной необходимость более ответственного подхода к отбору текстов при подготовке книг к изданию.