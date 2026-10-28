«Настоящий хулиган» в учебнике: отрывок из литературы для 5-го класса вызвал бурные споры в сети

·114·Общество
«Настоящий хулиган» в учебнике: отрывок из литературы для 5-го класса вызвал бурные споры в сети

Литературный отрывок из учебника «Литература» (1-я часть), предназначенного для учащихся 5-х классов общеобразовательных школ Узбекистана, вызвал широкие дискуссии и недовольство родителей в социальных сетях. Уличная лексика, сцены драк и поведение, не соответствующее нормам этики, описанные в произведении писателя Абдусаида Кучимова, вызвали неоднозначную реакцию общественности.

В центре обсуждений оказались такие моменты, как характеристика одного из персонажей как «настоящего хулигана», а также восприятие процесса избиения других людей как «бесплатного зрелища».

Детали спорного текста в учебнике: что там написано?

Диалоги и развитие событий, приведенные на страницах книги, описаны следующим образом:

  • Образ «настоящего хулигана»: В тексте идет речь о брате одного из персонажей, которого называют «настоящим хулиганом», и описывается, как он, будучи в майке с изображением каратистов, жестоко избивает другого мальчика;

  • Наслаждение просмотром драки: Открыто показано, что один из героев, Ойбек, оказавшись на месте драки, равнодушно наблюдает за избиением человека и радуется тому, что сам не пострадал;

  • Реакция матери: Ответ матери на фразу из отрывка «Я с удовольствием посмотрел бесплатное зрелище» — «Молодец, вот теперь ты поумнел. Не вмешивайся в такие драки и беспорядки» — расценивается как поощрение равнодушия и эгоизма;

  • Уличная лексика и нормы литературного языка: Использование в учебнике литературы примитивного жаргона и непонятных уличных выражений вместо чистого узбекского литературного языка подверглось критике со стороны многих активистов.

Мнения общественности и экспертов

Мнения пользователей социальных сетей по этому поводу разделились на два лагеря:

  • Противники: По мнению многих родителей и педагогов, пятиклассник еще не обладает аналитическим мировоззрением, поэтому существует риск, что такие диалоги могут приучить их к безразличию, страху перед сильными и восприятию насилия как обыденного явления;

  • Сторонники творческой свободы: Другая группа литературоведов подчеркивает, что писатель стремился показать реальный мир детей, детскую психологию и их живую речь без искусственности.

Учитывая, что каждый текст и фраза в школьных учебниках напрямую влияют на воспитание подрастающего поколения, становится очевидной необходимость более ответственного подхода к отбору текстов при подготовке книг к изданию.

Учебник литературыАбдусаид КучимовШкольное образованиеКритика учебников
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Вводится новый порядок сертификации учителей начальных классовВводится новый порядок сертификации учителей начальных классов4 августа 17:11Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?26 октября 23:18В Касансае первоклассник, как сообщается, был избит за то, что не смог прочитать книгуВ Касансае первоклассник, как сообщается, был избит за то, что не смог прочитать книгу17 сентября 15:42В Ташкенте проверяют инцидент с участием ученика 3-го классаВ Ташкенте проверяют инцидент с участием ученика 3-го класса8 сентября 10:41Трагедия в частном доме в Ташкенте: 6 человек погибли от угарного газаТрагедия в частном доме в Ташкенте: 6 человек погибли от угарного газаСегодня 14:52Банкетный зал превратился в ринг: молодожены устроили настоящее боксерское шоу на свадьбе (видео)Банкетный зал превратился в ринг: молодожены устроили настоящее боксерское шоу на свадьбе (видео)Сегодня 13:43
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск