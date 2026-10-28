Вниманию водителей: движение по направлению Ташкент – Долина перекрыто на 3 дня

На основной транспортной артерии, соединяющей город Ташкент с Ферганской долиной, введены временные ограничения в связи с проведением масштабных ремонтных работ. Из-за начала ремонта моста через реку Чирчик, расположенного на 1-м километре автомобильной дороги A373 «Ташкент – Ош», проходящей через Бектемирский район, движение из Ташкента в сторону долины было односторонне приостановлено.

По сообщению ответственных служб, ограничение будет действовать с 08:00 28 октября до 08:00 30 октября. В целях предотвращения заторов и создания удобств для водителей была утверждена специальная схема объезда.

Маршруты объезда для водителей: детали карты

На период ремонта определены следующие направления распределения транспортного потока:

Выезд из Ташкента на Ахангаранское шоссе: транспортные средства, выезжающие из столицы, перенаправляются с 47-го километра D001 «Ташкентской кольцевой автомобильной дороги» ( Рохатская развязка ) в сторону Куйлюка;

Въезд в город Ташкент: для водителей, направляющихся в центр столицы со стороны Юкоричирчикского района, движение организовано с 6-го километра дороги D012 «г. Бектемир – г. Чирчик – г. Газалкент – пос. Чарвак» через улицу Йик-ота и улицу Фергана йули ;

Транзитные потоки: на дорогах, проходящих через улицу Янги Узбекистан и Куйлюк, усилен контроль со стороны сотрудников ДПС и установлены временные дорожные указатели.

Важное примечание и рекомендации

Правильное планирование времени: гражданам, выезжающим в области долины, рекомендуется начинать движение на 30–40 минут раньше обычного, учитывая возможные пробки на объездных путях;

Соблюдение дорожных знаков: участников дорожного движения просят строго соблюдать требования временных дорожных знаков вблизи зоны ремонта, а также представленной официальной схемы движения.

После завершения ремонтных работ на мосту, с 08:00 30 октября обычное движение всех транспортных средств по данному направлению будет полностью восстановлено.