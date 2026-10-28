Шум в соцсетях: в Бухаре распространилось видео с мужчиной, преследовавшим несовершеннолетнюю девочку

В социальных сетях распространилось видео, которое, как утверждается, было снято в Бухарской области и вызвало серьезную обеспокоенность общественности. Согласно сообщениям, пожилой мужчина преследовал несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся днем из школы домой, и совершил в отношении нее непристойные действия.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения махалли: на кадрах отчетливо видны школьница в красной одежде с рюкзаком за спиной и преследующий ее мужчина.

Ситуация на камерах наблюдения и детали происшествия

Согласно распространенным видеокадрам и поступающей информации:

Преследование на дороге и попытка заговорить: Пожилой мужчина в состоянии опьянения шел следом за возвращавшейся из школы девочкой, пытаясь заговорить с ней, спрашивая о ее возрасте и других личных данных;

Непристойные действия у ворот: Когда девочка подошла к своему дому и собиралась войти, мужчина показал ей свои половые органы и, произнося невнятные фразы, потребовал никому об этом не рассказывать;

Протест матери и равнодушный ответ: Когда мать девочки узнала о случившемся и потребовала объяснений от этого человека, он отреагировал равнодушно, в духе «делай что хочешь»;

Дата и время: Согласно таймкоду на камере, инцидент произошел 23 октября 2026 года около 13:11–13:12 дня, когда на улице было мало людей.

Общественное требование и ожидание официальной реакции

В настоящее время видеоролик подвергается резкой критике со стороны пользователей сети и активистов:

Требование строгих мер: Активисты социальных сетей подчеркивают, что безопасность детей должна обеспечиваться на самом высоком уровне, и требуют установить личность мужчины на видео и привлечь его к ответственности в рамках закона;

Официальных комментариев пока нет: Правоохранительные органы или УВД области пока не предоставили официальной информации или комментариев по данному факту.

Подобные неприятные и угрожающие инциденты с участием детей требуют усиления контроля в махаллях, увеличения количества систем видеонаблюдения, а также призывают родителей не оставлять своих детей без присмотра.