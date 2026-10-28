В Ташкенте задержан 18-летний студент: раскрыт «бизнес» на 820 млн сумов

В Ташкенте 18-летний студент, занимавшийся незаконным оборотом криптоактивов и торговлей виртуальными услугами, был задержан в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и ГУВД города Ташкента. Он проводил операции с крупными суммами через нелицензированную зарубежную криптобиржу.

Согласно данным предварительного следствия, молодой человек, обучающийся в одном из престижных государственных вузов столицы, в течение почти года осуществлял операции купли-продажи криптоактивов на сумму 64 715 USDT.

Детали оперативного расследования и выявленные доказательства

Правоохранительными органами по данному факту были обнародованы следующие важные факты:

Срок правонарушения и платформа: Студент 2008 года рождения с декабря 2025 года по октябрь 2026 года непрерывно осуществлял деятельность на платформе криптобиржи «Bitget» без соответствующей лицензии;

Объем и масштаб оборота: Подозреваемый через различные транзакции пропустил через себя в общей сложности 64 715 USDT (в эквиваленте около 770–820 миллионов сумов), а на момент задержания на его электронном кошельке было обнаружено еще 450 USDT;

Торговля виртуальными телефонными номерами: Студент не ограничивался только криптооперациями, а также систематически занимался продажей виртуальных телефонных номеров, принадлежащих 140 зарубежным странам, через мессенджер Telegram;

Личность и возбужденное дело: Задержанный оказался жителем Ташкентского района и студентом одного из престижных государственных высших учебных заведений столицы; по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся первоначальные следственные действия.

Ограничения в законодательстве Узбекистана: почему запрещена торговля на иностранных биржах?

Правоохранительные органы еще раз напоминают гражданам о требованиях национального законодательства в сфере криптоактивов:

Требование обязательного лицензирования: Любые операции, связанные с оборотом криптоактивов на территории Республики Узбекистан, должны осуществляться только через национальных провайдеров (местные биржи и официальные П2П-площадки), имеющих соответствующую лицензию;

Меры ответственности: Торговля на иностранных биржах без разрешения уполномоченного органа, а также оказание услуг по незаконной купле-продаже и посредничеству влекут за собой прямую уголовную ответственность.

Рост интереса среди молодежи к быстрому и легкому заработку через криптобиржи не может служить основанием для обхода требований закона, и все подобные незаконные действия влекут за собой правовые последствия.