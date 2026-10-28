В начале ноября в Узбекистане ожидаются 10 дней сильных дождей

·121·Узбекистан
В начале ноября в Узбекистане ожидаются 10 дней сильных дождей

С приходом последнего осеннего месяца по всему Узбекистану ожидается резкое изменение погодных условий. Согласно предварительным прогнозам центра «Узгидромет», в течение первой декады ноября в густонаселенных районах республики возможны продолжительные и сильные осадки.

Синоптики предупреждают, что вслед за 10-дневным периодом дождей в страну придут прохладные и холодные воздушные массы, что приведет к значительному понижению температуры.

Осадки и холодный фронт: ожидаемая погодная картина

Прогнозируемая синоптическая ситуация характеризуется следующими основными аспектами:

  • Риск затяжных осадков: в первой декаде ноября сильные дожди могут охватить преимущественно населенные пункты, крупные города, а также долины и оазисы;

  • Резкое понижение температуры: по окончании дождливых дней влажные и прохладные атмосферные фронты приведут к резкому снижению температуры воздуха, принося с собой настоящее осеннее дыхание холода;

  • Инженерная и дорожная инфраструктура: во время сильных дождей существует вероятность скопления воды на улицах и возникновения риска гололедицы на автомобильных дорогах.

Важные рекомендации для населения и водителей

Учитывая резкое похолодание и усиление осадков, специалисты рекомендуют принять следующие меры предосторожности:

  • Подготовка теплой одежды: для предотвращения сезонных простуд и различных вирусных заболеваний необходимо заранее подготовить осенне-зимнюю теплую одежду;

  • Повышение бдительности на дорогах: водителей просят соблюдать дистанцию в условиях дождя и тумана, не превышать установленную скорость, а также проверить состояние стеклоочистителей и шин транспортных средств;

  • Подготовка жилья к отопительному сезону: рекомендуется заранее проверить исправность систем отопления, радиаторов и котельных.

Специалисты «Узгидромета» сообщили, что будут на постоянной основе обновлять точные ежедневные данные относительно ожидаемых сильных дождей и понижения температуры.

Узгидрометпрогноз погодыпогода в ноябреУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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