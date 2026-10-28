Узбекская теннисистка Камилла Рахимова сенсационно победила соперницу из топ-35

Во втором круге престижного турнира серии WTA 500, проходящего в столице Японии Токио, произошла неожиданная сенсация. 25-летняя теннисистка, представляющая Узбекистан, Камилла Рахимова (66-я ракетка мира) в тяжелой и бескомпромиссной борьбе одержала победу над одной из главных фавориток соревнований — россиянкой Екатериной Александровой (33-я ракетка мира).

Марафонский матч, продлившийся в общей сложности 2 часа 53 минуты, завершился яркой победой Рахимовой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), что принесло ей путевку в четвертьфинал престижного турнира.

Напряженная борьба на кортах Токио: все решил тай-брейк со счетом 7:5

На протяжении всего матча обе спортсменки действовали в высоком темпе и под сильным психологическим давлением:

Смелый старт Рахимовой: Камилла, активно начавшая игру, уверенно отражала мощные удары соперницы в первом сете и добилась преимущества со счетом 6:4;

Ответ Александровой: Во втором сете опытная Александрова, занимающая в мировом рейтинге позицию на 33 строчки выше своей соперницы, перехватила инициативу и восстановила равновесие, завершив сет в свою пользу с тем же счетом 6:4;

Кульминация и решающий тай-брейк: Третий сет превратился в настоящую битву нервов; соперницы шли вровень, доведя дело до тай-брейка. Сохранив хладнокровие в решающие секунды, Рахимова вырвала победу со счетом 7:5 и поставила точку в матче.

История личных встреч и дальнейшие перспективы турнира

Не случайность, а закономерность: Хотя в этот раз Александрова считалась абсолютным фаворитом, это не первая победа Рахимовой над ней — в их последней встрече в рамках УС Опен 2021 года Рахимова также была сильнее со счетом 6:4, 6:1;

Звезды в Токио: В данном турнире WTA 500 под первым номером посеяна первая ракетка мира Елена Рыбакина, которая начнет свой путь со второго круга матчем против своей соотечественницы Юлии Путинцевой (67-я ракетка мира);

Путь в четвертьфинал: Эта сенсационная победа позволит Рахимовой не только войти в восьмерку сильнейших турнира в Токио, но и значительно улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Проявленная Камиллой Рахимовой воля к победе в трехчасовом напряженном поединке против соперницы из топ-35 мирового рейтинга стала одной из самых ярких и важных побед в ее карьере.