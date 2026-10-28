Объявлены результаты экзаменов на получение национального сертификата: опубликованы баллы по 4 предметам

Официально объявлены окончательные результаты экзаменов на получение национального сертификата по биологии, химии, физике и математике, которые проходили с 26 по 29 сентября и со 2 по 4 октября 2026 года. Претенденты могут проверить свои показатели через онлайн-платформу и скачать электронные сертификаты.

Результаты тестов были объективно рассчитаны на основе методики модели Раша (Rasch model), которая полностью соответствует международным стандартам оценивания.

Порядок ознакомления с результатами и скачивания сертификата

Участники экзамена могут ознакомиться со своими личными результатами с помощью следующих простых шагов:

Вход на платформу: Через личный профиль осуществляется вход на сайт Единого портала интерактивных государственных услуг — my.gov.uz;

Выбор раздела: Необходимо перейти в раздел «Мои заявки» на портале;

Получение электронного документа: Проверяется статус соответствующей заявки, и сертификат в электронном виде скачивается в формате PDF.

Распределение набранных баллов: какой балл соответствует какому уровню?

Согласно модели Раша, сертификаты были распределены по следующим уровням в зависимости от количества набранных баллов:

Уровень A+: для тех, кто набрал 70 баллов и выше;

Уровень A: для претендентов, набравших от 65 до 69,9 балла;

Уровень B+: для результатов от 60 до 64,9 балла;

Уровень B: для баллов от 55 до 59,9;

Уровень C+: для тех, кто набрал от 50 до 54,9 балла;

Уровень C: предоставляется претендентам, показавшим результат от 46 до 49,9 балла.

Сроки подачи апелляции для несогласных с результатами

Участники, имеющие претензии к результатам экзамена или системе оценивания, имеют право подать жалобу в установленном порядке:

Срок подачи заявления: Заявление должно быть направлено в электронном виде через портал my.gov.uz в течение 5 дней с момента объявления результатов;

Срок рассмотрения: После полного завершения приема всех апелляционных заявлений они будут всесторонне рассмотрены специалистами в течение двух недель.

Система национальных сертификатов дает абитуриентам возможность получить максимальные или льготные баллы по определенным предметам на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.