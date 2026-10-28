Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова

В стане действующего гранда Англии «Манчестер Сити» возник серьезный кадровый конфликт. 21-летний воспитанник и правый защитник команды Рико Льюис намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно из-за отсутствия игровой практики.

Согласно сообщению авторитетного британского издания Футбалл Инсидер, молодой талант крайне недоволен своим нынешним положением в клубе и намерен просить руководство отпустить его в январе, чтобы регулярно играть в основном составе. К футболисту уже проявляет серьезный интерес ряд клубов АПЛ.

Хусанов, Нунеш и «законсервированный» Льюис

Выпадение из состава Льюиса, чья профильная позиция — правый защитник, связано с необычными решениями тренерского штаба:

Неожиданная конкуренция на позиции: Бывший наставник Хосеп Гвардиола адаптировал на позиции правого защитника номинального полузащитника Матеуша Нунеша. В те моменты, когда он не мог выйти на поле, на этом фланге пробовался узбекский талант, номинальный центральный защитник Абдукодир Хусанов;

Никаких изменений при Мареске: Даже после прихода в команду Энцо Марески ситуация не изменилась в лучшую сторону — на фланге поочередно доверие получали Нунеш и Хусанов, а Льюису шанса не предоставили;

Скромные минуты: В текущем сезоне Рико Льюис принял участие всего в 5 матчах во всех турнирах (312 минут) и стал автором 2 голевых передач.

Новая угроза в январе: трансфер из «Челси»

Ситуацию еще больше осложняют новые трансферные планы «горожан»:

Мало Гюсто на прицеле: Руководство «Манчестер Сити» всерьез намерено приобрести правого защитника лондонского «Челси» Мало Гюсто в зимнее трансферное окно. Если эта сделка состоится, Рико Льюис рискует окончательно потерять место на поле;

Спад в сборной Англии: Льюис, который начал вызываться в национальную сборную Англии с 2023 года, из-за пребывания в запасе клуба ограничил количество своих выступлений за сборную всего 5 матчами;

Рыночная стоимость и контракт: Действующий трудовой договор английского защитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 2030 года. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает его трансферную стоимость в 25 миллионов евро.

Для Рико Льюиса, подписавшего долгосрочный контракт с большими надеждами, единственным способом реанимировать карьеру остается смена команды во время зимнего трансферного окна.