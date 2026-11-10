С какого возраста можно давать ребенку телефон? Каковы рекомендации специалистов?

Сегодня многие родители дают ребенку телефон, чтобы успокоить его, накормить или остановить плач. Ребенок же быстро привыкает к просмотру красочных видео. Но как использование смартфона в очень раннем возрасте может повлиять на его развитие? Какие рекомендации дают по этому поводу специалисты?

С какого возраста можно давать ребенку телефон?

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), детям до 1 года не рекомендуется проводить время перед экраном. Для годовалых детей такие занятия также не приветствуются. Начиная с 2 лет время перед экраном не должно превышать одного часа в день, для детей 3–4 лет этот лимит также не должен быть превышен. Чем меньше, тем лучше.

Американская академия педиатрии также рекомендует ограничивать использование экранов для детей до 18 месяцев, за исключением видеосвязи. Детям в возрасте 18–24 месяцев рекомендуется просматривать только качественный контент вместе с родителями.

Не следует забывать, что эти рекомендации касаются именно времени, проводимого перед экраном. Единого установленного возраста для покупки ребенку личного смартфона не существует.

Проблему создает не сам телефон, а его чрезмерное и бесконтрольное использование. Особенно у детей младшего возраста длительное времяпрепровождение перед экраном может привести к следующим последствиям:

Задержка речевого развития. Если ребенок проводит много времени перед экраном вместо живого общения со взрослыми, сокращается количество бесед, важных для развития речи и словарного запаса.

Нарушение режима сна. Особенно просмотр телефона перед сном может затруднить засыпание ребенка.

Снижение физической активности. Ребенок, подолгу занятый телефоном, уделяет меньше времени бегу, играм и изучению окружающего мира.

Нарушение концентрации внимания. Часто сменяющиеся видео и яркие изображения могут приучить ребенка к постоянному поиску новых впечатлений.

Когда ребенок начинает пользоваться телефоном, важно прежде всего соблюдать следующие правила:

Не превращайте телефон в постоянное средство для успокоения или кормления.

Выбирайте качественный и безопасный контент, соответствующий возрасту.

По возможности смотрите контент вместе с ребенком и обсуждайте увиденное.

Ограничивайте использование телефона во время еды и перед сном.

Вместо телефона поощряйте чтение книг, рисование, сборку конструктора и игры на свежем воздухе.

Подводя итог, можно сказать, что не стоит спешить давать ребенку телефон в раннем возрасте. Особенно в первые годы жизни самым полезным занятием для ребенка является живое общение с родителями, игры и самостоятельное познание окружающего мира.