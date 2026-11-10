В Узбекистане сократилось число браков, выросли показатели разводов и миграции населения
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- В Узбекистане за первые девять месяцев 2026 года число рождений и браков снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Согласно данным Национального статистического комитета, в отчетный период родилось 638,6 тысячи детей и зарегистрировано 172 тысячи браков.
- При этом число разводов увеличилось на 1,4 тысячи и составило 36,8 тысячи.
- В миграционных процессах количество выехавших из страны превысило число прибывших.
В Узбекистане за первые девять месяцев 2026 года число рождений и браков снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом показатель разводов вырос. Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета о демографической ситуации.
Число рождений сократилось на 26 тысяч
Согласно статистическим данным, в январе-сентябре 2026 года в стране родилось 638,6 тысячи детей. Это почти на 26 тысяч меньше, чем за соответствующий период 2025 года.
Браков стало меньше, разводов — больше
За отчетный период в республике было официально зарегистрировано 172 тысячи браков. Это на 5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также за девять месяцев было оформлено 36,8 тысячи разводов. Этот показатель увеличился на 1,4 тысячи по сравнению с январем-сентябрем 2025 года.
Из зарегистрированных браков 88 тысяч были заключены в городах (51,2 процента), а 84 тысячи — в сельской местности (48,8 процента).
В распределении разводов преобладают городские районы. В частности, 21,9 тысячи разводов (59,5 процента) было зафиксировано в городах, 14,9 тысячи (40,5 процента) — в сельской местности.
Число уехавших превышает число приехавших
В миграционных процессах в стране также наблюдается определенная разница. В январе-сентябре текущего года в Узбекистан из других регионов и из-за рубежа прибыло в общей сложности 262 860 человек.
Из них 260 746 человек прибыли из других регионов республики, а 2 114 человек — из зарубежных стран.
За отчетный период число выехавших из страны составило 267 144 человека. Из них 260 746 человек переехали в другие регионы республики, а 6 398 человек — за границу.
Таким образом, статистические данные показывают, что за первые девять месяцев текущего года рождаемость и количество браков снизились, а число разводов выросло.
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