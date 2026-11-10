В Узбекистане сократилось число браков, выросли показатели разводов и миграции населения

В Узбекистане за первые девять месяцев 2026 года число рождений и браков снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом показатель разводов вырос. Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета о демографической ситуации.

Число рождений сократилось на 26 тысяч

Согласно статистическим данным, в январе-сентябре 2026 года в стране родилось 638,6 тысячи детей. Это почти на 26 тысяч меньше, чем за соответствующий период 2025 года.

Браков стало меньше, разводов — больше

За отчетный период в республике было официально зарегистрировано 172 тысячи браков. Это на 5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также за девять месяцев было оформлено 36,8 тысячи разводов. Этот показатель увеличился на 1,4 тысячи по сравнению с январем-сентябрем 2025 года.

Из зарегистрированных браков 88 тысяч были заключены в городах (51,2 процента), а 84 тысячи — в сельской местности (48,8 процента).

В распределении разводов преобладают городские районы. В частности, 21,9 тысячи разводов (59,5 процента) было зафиксировано в городах, 14,9 тысячи (40,5 процента) — в сельской местности.

Число уехавших превышает число приехавших

В миграционных процессах в стране также наблюдается определенная разница. В январе-сентябре текущего года в Узбекистан из других регионов и из-за рубежа прибыло в общей сложности 262 860 человек.

Из них 260 746 человек прибыли из других регионов республики, а 2 114 человек — из зарубежных стран.

За отчетный период число выехавших из страны составило 267 144 человека. Из них 260 746 человек переехали в другие регионы республики, а 6 398 человек — за границу.

Таким образом, статистические данные показывают, что за первые девять месяцев текущего года рождаемость и количество браков снизились, а число разводов выросло.