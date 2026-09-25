Если ребёнок не любит школу — это не всегда проблема

·1·Общество
Если ребёнок не любит школу — это не всегда проблема

Если ребёнок не любит школу или равнодушен к урокам, многие родители сразу начинают тревожить. Но иногда важно увидеть не безразличие ребёнка, а то, что его настоящий интерес находится в другом месте.

Если ваш ребёнок может часами заниматься каким-то делом, без устали говорить на эту тему, самостоятельно читать книги, смотреть видео и стремится узнавать что-то новое — не спешите воспринимать это как простое «безделье».

Даже если его интерес — это компьютерная игра, прежде всего постарайтесь понять, почему именно эта вещь ему интересна.

Потому что ребёнку трудно привить трудолюбие, интерес и способность всецело отдаваться какому-то делу через силу. Но очень легко угаснуть его естественный интерес с помощью критики, давления и запретов.

Интерес ребёнка может стать его сильной стороной

Естественно, что каждый ребёнок не может одинаково интересоваться всеми школьными предметами. Важно то, он вообще ни к чему не интересен или силён в какой-то конкретной сфере?

Если имеет место второй случай, задача родителей — не сводить ребёнка с пути силой, а правильно направить его интерес.

Ребёнок, увлеченный компьютерной игрой, в дальнейшем может заинтересоваться программированием, дизайном, анимацией, киберспортом или технологиями. А ребёнок, ушедший в книги, вероятно, направится в писательство, исследования или другие интеллектуальные сферы.

Конечно, это не значит, что нужно полностью забрасывать школу. Образование и интерес — не соперники, их можно связать друг с другом.

Самое главное — не потерять внутреннее чувство ребёнка «мне это интересно».

Потому что родителям и школе трудно научить ребёнка искренне отдаваться какому-то делу. Но неправильным отношением можно очень быстро убить это качество в нём.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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