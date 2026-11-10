Фантастический прогноз Илона Маска: «ИИ построит любой замок, о котором мечтает человек, бедность исчезнет»

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Фантастический прогноз Илона Маска: «ИИ построит любой замок, о котором мечтает человек, бедность исчезнет»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта и гуманоидных роботов приведет к самому масштабному экономическому и социальному повороту в истории человечества, устранив бедность.
  • Эти технологии добавят мировой экономике 25 триллионов долларов стоимости.
  • Они позволят удовлетворять материальные потребности людей без ограничений и обеспечат возможность пользоваться бесплатными медицинскими услугами высокого качества.

Ведущий мировой технологический гигант Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта и робототехники положит начало величайшему экономическому и социальному повороту в истории человечества. По его словам, сочетание цифрового суперинтеллекта и человекоподобных (гуманоидных) роботов позволит в ближайшем будущем практически полностью и без ограничений удовлетворять все материальные потребности людей.

Заказ на любой замок: потребности человека будут удовлетворены безгранично

По мнению миллиардера, в эпоху суперинтеллекта материальные границы человека исчезнут: любой желающий сможет просто заказать для себя роскошный замок, личный транспорт или любой другой предмет — система создаст его в полном объеме.

Кроме того, каждый житель планеты получит гарантированный высокий доход, а также возможность бесплатно пользоваться медицинскими услугами, которые будут в несколько раз качественнее самых дорогих и элитарных процедур современности. Это может привести к исчезновению понятий нужды и неравенства в обществе.

Сфера и направление

Традиционный человеческий труд

Прогноз Илона Маска по суперинтеллекту

Режим работы и эффективность

40-часовая рабочая неделя

Роботы работают в режиме 24/7 (эффективность в 5 раз выше)

Объем производства в США

Сотни миллионов рабочей силы

Для покрытия всего объема достаточно всего 20–30 миллионов роботов

Дополнение к мировой экономике

Ежегодный темп роста 2–3%

Даже без роботов мировая экономика получит 20–30% ($25 трлн)

Уровень социальной жизни

Финансовое и медицинское расслоение

Каждый человек будет иметь высокий доход и доступ к самым передовым медицинским услугам

«Цифровой суперинтеллект и гуманоидные роботы — это не просто новая технология, это мощная сила, которая полностью уничтожит бедность и дефицит, мгновенно добавив 25 триллионов долларов новой стоимости в мировую экономику».

Илон Маск

Рост на 25 триллионов долларов: когда произойдут эти изменения?

По расчетам Маска, даже без учета человекоподобных роботов, сам по себе цифровой суперинтеллект мгновенно увеличит объем мировой экономики на 20–30 процентов. Это означает дополнительную стоимость примерно в 25 триллионов долларов.

Один гуманоидный робот, работающий без устали 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, способен производить как минимум в пять раз больше продукции, чем один человек. Для обеспечения всего сегодняшнего объема промышленности и сферы услуг США будет достаточно от 20 до 30 миллионов роботов. Миллиардер подчеркивает, что эта трансформация произойдет не за годы, а в кратчайшие сроки, в мгновение ока.

Как вы считаете, спасут ли искусственный интеллект и роботы человечество от бедности, приведя к процветанию, или же они вызовут массовую безработицу и зависимость? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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