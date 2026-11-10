Фантастический прогноз Илона Маска: «ИИ построит любой замок, о котором мечтает человек, бедность исчезнет»

Ведущий мировой технологический гигант Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта и робототехники положит начало величайшему экономическому и социальному повороту в истории человечества. По его словам, сочетание цифрового суперинтеллекта и человекоподобных (гуманоидных) роботов позволит в ближайшем будущем практически полностью и без ограничений удовлетворять все материальные потребности людей.

Заказ на любой замок: потребности человека будут удовлетворены безгранично

По мнению миллиардера, в эпоху суперинтеллекта материальные границы человека исчезнут: любой желающий сможет просто заказать для себя роскошный замок, личный транспорт или любой другой предмет — система создаст его в полном объеме.

Кроме того, каждый житель планеты получит гарантированный высокий доход, а также возможность бесплатно пользоваться медицинскими услугами, которые будут в несколько раз качественнее самых дорогих и элитарных процедур современности. Это может привести к исчезновению понятий нужды и неравенства в обществе.