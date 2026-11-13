В Узбекистане вступают в силу новые правила борьбы с дискриминацией и сексуальными домогательствами на рабочем месте

Если работодатель отказывает в приеме на работу из-за цвета кожи или политических взглядов, а сотрудник сталкивается с нежелательными действиями сексуального характера со стороны руководителя или коллеги, теперь для таких случаев в трудовом законодательстве установлены более четкие правовые подходы. В Трудовой кодекс Узбекистана внесены важные изменения, направленные на расширение признаков дискриминации и предотвращение сексуальных домогательств на рабочем месте.

Новые нормы касаются не только процесса приема на работу, но и прав и интересов сотрудника на протяжении всей его трудовой деятельности. Самое главное, что теперь работодатель обязан принимать необходимые меры для обеспечения среды, свободной от сексуальных домогательств в трудовом коллективе.

Новые признаки дискриминации: учитываются цвет кожи и политические взгляды

Согласно поправкам в статью 4 Трудового кодекса, расширен перечень признаков, которые расцениваются как дискриминация в сфере труда и занятости. К ним добавлены цвет кожи и политические взгляды личности.

Что это означает?

Например, если работодатель не принимает на работу одного из двух кандидатов с одинаковой квалификацией и опытом только из-за цвета его кожи, такое решение может быть расценено как дискриминация.

Точно так же политические взгляды или мнения сотрудника не могут необоснованно влиять на его профессиональную деятельность. Например, если сотрудника понижают в должности, лишают премии или применяют к нему другие необоснованные ограничения из-за высказанных им политических взглядов, этот случай должен быть оценен с точки зрения законодательства.

При доступе к повышению квалификации, профессиональной подготовке или другим возможностям, связанным с трудом, также не допускается отказ под предлогом политических взглядов кандидата.

Таким образом, основным критерием при принятии решений о приеме на работу, продвижении по службе, профессиональном развитии и трудовой деятельности должны быть не личные взгляды сотрудника, а его профессиональный потенциал и результаты работы.

В Трудовой кодекс введена новая статья 8¹: сексуальные домогательства запрещены

Одним из важнейших новшеств в законодательстве является дополнение Трудового кодекса статьей 8¹. В ней закреплен запрет на сексуальные домогательства в сфере труда и занятости.

В новой норме сексуальное домогательство определяется как ситуация, связанная с нежелательными для человека действиями сексуального характера, которые унижают его честь и достоинство.

Такие действия не ограничиваются только физическими прикосновениями. Они могут проявляться в различных формах.

В частности:

Неуместные комментарии о внешности. Высказывание в адрес коллеги замечаний сексуального характера о его одежде, внешнем виде или фигуре, которые являются для него неприемлемыми.

Жесты. Совершение жестов сексуального характера в отношении сотрудника или отправка изображений и сообщений подобного содержания.

Прикосновения без согласия. Намеренные прикосновения к сотруднику против его воли или под различными предлогами.

Неприемлемые предложения. Например, когда руководитель предлагает личную встречу или делает предложения сексуального характера в обмен на повышение в должности или другие привилегии.

Из этих примеров видно, что сексуальные домогательства на рабочем месте не состоят только из открытых физических действий. Неприемлемые действия, унижающие честь и достоинство человека и ставящие его в неловкое положение, также становятся предметом правовой оценки.

Работодатель теперь обязан предотвращать подобные случаи

Новые правила не только закрепляют права сотрудников, но и возлагают важные обязанности на работодателей.

В частности, работодатель обязан принять все необходимые меры для создания в трудовом коллективе среды, свободной от сексуальных домогательств.

Как это требование может выполняться на практике?

Во-первых, в правилах внутреннего трудового распорядка предприятий и организаций должно быть четко прописано недопущение сексуальных домогательств.

Во-вторых, важно создать надежные и конфиденциальные каналы, по которым сотрудники могут обращаться в случае возникновения таких ситуаций. Например, могут быть внедрены специальный адрес электронной почты, телефон доверия или другой механизм подачи жалоб.

В-третьих, целесообразно проводить разъяснительную работу и обучающие мероприятия для сотрудников и руководителей. Это позволит объяснить, какие действия противоречат закону и как следует поступать в подобных ситуациях.

В-четвертых, поступившие жалобы должны рассматриваться своевременно и беспристрастно. Также важно обеспечить защиту прав и персональных данных обратившегося сотрудника.

Таким образом, работодатель должен нести ответственность не только за принятие мер после того, как такие случаи произошли, но и за их предотвращение.

Что изменят новые правила на рабочем месте?

Практическое значение внесенных изменений заключается в том, что они усиливают гарантии защиты личного достоинства и прав сотрудника в трудовых отношениях.

Теперь нельзя ограничиваться тем, чтобы воспринимать некоторые ситуации на рабочем месте как обычную шутку, личные отношения или внутренний порядок руководителя. Если действие унижает честь и достоинство сотрудника, нарушает его права или совершено по одному из установленных законом признаков дискриминации, оно может быть оценено с правовой точки зрения.

В то же время не любое разногласие или неприятное общение автоматически признается дискриминацией или сексуальным домогательством. Содержание ситуации, характер действия и соответствие признакам, установленным законодательством, должны изучаться отдельно.

Когда был принят закон и когда он вступает в силу?

Данные изменения были приняты с целью внедрения в национальное законодательство правил, предусмотренных конвенциями Международной организации труда.

Согласно представленной информации, Президент подписал Закон № ЗРУ-1189 от 13 ноября 2026 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Поэтому как сотрудникам, так и работодателям следует ознакомиться с новыми нормами, а также уделить внимание вопросу приведения в соответствие с ними внутренних трудовых документов на предприятиях и в организациях.

Заключение: уважение и безопасность на рабочем месте становятся еще более важным правовым требованием

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс, еще раз показывают, что права сотрудника не ограничиваются только заработной платой, временем отдыха или условиями труда. Личное достоинство, взгляды и неприкосновенность человека также являются неотъемлемой частью достойной рабочей среды.

Новые правила требуют от работодателей более ответственного подхода, а от сотрудников — знания своих прав. Самое главное, никто на рабочем месте не должен оказываться в неловком положении из-за цвета кожи, политических взглядов или отношения, унижающего личное достоинство.