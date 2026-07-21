NVIDIA полностью отказывается от воздушного охлаждения в серверах для AI

Корпорация NVIDIA, один из крупнейших технологических гигантов в мире, совершила революционный переход в своей инфраструктуре AI на базе новой архитектуры Rubin. Теперь мощные вычислительные системы будут использовать исключительно жидкостное охлаждение вместо традиционного воздушного. Эта технология не только повышает эффективность серверов, но и позволяет радикально снизить энергопотребление дата-центров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, в новой системе теплоноситель работает при температуре 45 °К. Это кардинально отличается от традиционного подхода, так как раньше для охлаждения серверов требовались огромные объемы холодного воздуха, мощные вентиляторы и энергозатратные холодильные установки. В архитектуре Rubin жидкость циркулирует по замкнутому контуру, отводя тепло непосредственно от компонентов.

Новый этап в энерго- и водосбережении

По расчетам экспертов, повышение температуры охлаждающей системы всего на 1 °К может сократить расходы на электроэнергию примерно на 4%. Например, для крупного дата-центра мощностью 50 МВ это означает экономию около 4 миллионов долларов в год. Новое решение от NVIDIA направлено именно на такую экономическую эффективность, значительно снижая затраты на эксплуатацию систем AI.

Кроме того, новая архитектура сводит к минимуму потребление воды. Системы с традиционными градирнями могут расходовать до 2,6 миллиона галлонов воды на 1 МВ мощности в год. Система жидкостного охлаждения замкнутого цикла от NVIDIA позволяет снизить этот показатель практически до нуля. Это крайне важно в наше время, когда вопросы экологической устойчивости и сохранения ресурсов стоят особенно остро.

Компактность и бесшумная работа

Основная цель системы — не замораживание чипов, а обеспечение их стабильной работы в безопасном температурном диапазоне. Жидкость поступает в процессор при температуре 45 °К и, поглощая тепло, нагревается до 55 °К. Специальные охлаждающие пластины удерживают компоненты в безопасных пределах, а внешние сухие охладители отводят тепло без необходимости постоянной работы механических систем охлаждения.

Помимо экономии энергии и воды, архитектура Rubin делает серверы гораздо более компактными и тихими. Система, которая раньше занимала 6 стоечных единиц (У), теперь умещается всего в 2 единицы. Это позволяет более эффективно использовать пространство в дата-центрах и повышать плотность размещения инфраструктуры. NVIDIA планирует строить все будущие центры AI на базе этой высокоэффективной архитектуры.