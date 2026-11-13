Страшный взрыв в Казахстане: в Актау сгорел автомобиль и взорвался газовый баллон (видео)
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- 12 ноября в жилом комплексе города Актау (Казахстан) в движущемся автомобиле Hyundai Elantra произошел пожар, при котором взорвался 45-литровый газовый баллон.
- Шесть сотрудников Департамента по чрезвычайным Ситуациях, прибывших на место происшествия, полностью ликвидировали пожар в 11:58.
- В результате инцидента никто не пострадал и не получил телесных повреждений.
- В настоящее время специалисты проводят проверку для установления причин возникновения пожара.
Утром 12 ноября на территории жилого комплекса в 27-м микрорайоне города Актау (Казахстан) произошло серьезное чрезвычайное происшествие. В движущемся легковом автомобиле марки Hyundai Elantra возник сильный пожар, в результате которого взорвался установленный в нем газовый баллон.
Подробности пожара и взрыва
Согласно информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, было установлено время поступления сообщения о происшествии:
Хронология происшествия
Время и данные
Сообщение о пожаре
11:46
Марка автомобиля
Hyundai Elantra
Объем газового оборудования
45 литров
Время взрыва
До прибытия пожарных
Время ликвидации пожара
11:58
На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, запечатлен охваченный пламенем автомобиль и мощный взрыв. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен даже в близлежащих домах.
Спасательная операция и пострадавшие
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Благодаря оперативным действиям шести человек личного состава и одной единицы техники государственной противопожарной службы, пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки.
Согласно официальным сообщениям, в результате инцидента никто не пострадал и не получил телесных повреждений. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что в момент взрыва рядом с автомобилем не было людей.
В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара. В ходе проверки будет установлено, была ли это неисправность газового оборудования или другие факторы.
Уважаемые водители! Если ваш автомобиль оснащен газовым баллоном, своевременно проверяйте его исправность и строго соблюдайте меры безопасности!
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