Страшный взрыв в Казахстане: в Актау сгорел автомобиль и взорвался газовый баллон (видео)

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Страшный взрыв в Казахстане: в Актау сгорел автомобиль и взорвался газовый баллон (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • 12 ноября в жилом комплексе города Актау (Казахстан) в движущемся автомобиле Hyundai Elantra произошел пожар, при котором взорвался 45-литровый газовый баллон.
  • Шесть сотрудников Департамента по чрезвычайным Ситуациях, прибывших на место происшествия, полностью ликвидировали пожар в 11:58.
  • В результате инцидента никто не пострадал и не получил телесных повреждений.
  • В настоящее время специалисты проводят проверку для установления причин возникновения пожара.

Утром 12 ноября на территории жилого комплекса в 27-м микрорайоне города Актау (Казахстан) произошло серьезное чрезвычайное происшествие. В движущемся легковом автомобиле марки Hyundai Elantra возник сильный пожар, в результате которого взорвался установленный в нем газовый баллон.

Подробности пожара и взрыва

Согласно информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, было установлено время поступления сообщения о происшествии:

Хронология происшествия

Время и данные

Сообщение о пожаре

11:46

Марка автомобиля

Hyundai Elantra

Объем газового оборудования

45 литров

Время взрыва

До прибытия пожарных

Время ликвидации пожара

11:58

На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, запечатлен охваченный пламенем автомобиль и мощный взрыв. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен даже в близлежащих домах.

Страшный взрыв в Казахстане: в Актау сгорел автомобиль и взорвался газовый баллон (видео)

Спасательная операция и пострадавшие

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Благодаря оперативным действиям шести человек личного состава и одной единицы техники государственной противопожарной службы, пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки.

Согласно официальным сообщениям, в результате инцидента никто не пострадал и не получил телесных повреждений. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что в момент взрыва рядом с автомобилем не было людей.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара. В ходе проверки будет установлено, была ли это неисправность газового оборудования или другие факторы.

Уважаемые водители! Если ваш автомобиль оснащен газовым баллоном, своевременно проверяйте его исправность и строго соблюдайте меры безопасности!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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