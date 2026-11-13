Страшный взрыв в Казахстане: в Актау сгорел автомобиль и взорвался газовый баллон (видео)

Утром 12 ноября на территории жилого комплекса в 27-м микрорайоне города Актау (Казахстан) произошло серьезное чрезвычайное происшествие. В движущемся легковом автомобиле марки Hyundai Elantra возник сильный пожар, в результате которого взорвался установленный в нем газовый баллон.

Подробности пожара и взрыва

Согласно информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, было установлено время поступления сообщения о происшествии:

Хронология происшествия Время и данные Сообщение о пожаре 11:46 Марка автомобиля Hyundai Elantra Объем газового оборудования 45 литров Время взрыва До прибытия пожарных Время ликвидации пожара 11:58

На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, запечатлен охваченный пламенем автомобиль и мощный взрыв. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен даже в близлежащих домах.