Раскрыты секретные документы: как назвали четвертого внука Путина?

В семье президента России Владимира Путина произошло еще одно радостное событие. Младшая дочь главы государства Катерина Тихонова родила сына. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на утечку записей ЗАГСа. Мальчика назвали Адриан. Он может быть четвертым внуком президента России.

Подробности родов и попытки сохранить тайну

Отмечается, что Адриан Игоревич Тихонов родился 15 августа 2025 года в Москве. Ребенок появился на свет в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

Примечательно, что свидетельство о рождении ребенка было выдано почти год спустя, 10 июля текущего года. Издание предполагает, что такая длительная задержка может быть связана с желанием семьи Путина скрыть факт рождения ребенка от общественности.

Также известно, что в период перед родами Катерина Тихонова участвовала в публичных мероприятиях преимущественно дистанционно. В частности, за несколько месяцев до родов она выступала по видеосвязи на Петербургском международном экономическом форуме.

Информация об Адриане Тихонове Подробности Дата рождения 15 августа 2025 года Место рождения Москва, Центральная клиническая больница Мать Катерина Тихонова Вероятный отец Игорь Зеленский Присвоенная фамилия Фамилия матери — Тихонов

Родительство и предыдущие отношения

Вероятный отец ребенка — бывший руководитель балета Баварской государственной оперы, известный артист балета Игорь Зеленский. Как пишет издание «Те Москов Тимес», Катерина Тихонова встречается с Игорем Зеленским с 2017 года.

«Важные истории» выяснили, что за два года Тихонова летала в Мюнхен более 50 раз, а также путешествовала вместе с Зеленским. В декабре 2017 года у пары родилась дочь по имени Эльза. Как пишет «Проект», хотя при рождении девочка получила фамилию отца, для зарубежных поездок она использовала паспорт на фамилию матери.

До этого Катерина состояла в браке с бизнесменом Кириллом Шамаловым, сыном старого друга Путина и соучредителя кооператива «Озеро» Николая Шамалова.

Другие внуки и близкие Путина

Владимир Путин ранее уже упоминал о своих внуках на публике. В частности, в июне 2017 года он сообщил о рождении второго внука.

У старшей дочери Путина Марии Воронцовой двое сыновей:

Роман – родился в августе 2012 года от нидерландского предпринимателя Йоррита Фаассена. Андрей – родился в апреле 2017 года от менеджера «Новатэка» Евгения Нагорного.

В июне 2025 года президент впервые рассказал о внучке, у которой есть воспитательница из Пекина. Предполагается, что он говорил о дочери Катерины Тихоновой Эльзе.

Также в прессе есть информация о детях Путина от бывшей гимнастки Алины Кабаевой. По данным центра «Досье», у них есть двое сыновей 2015 и 2019 годов рождения — Иван и Владимир. Дети носят фамилию Спиридонов, которая, вероятно, происходит от имени деда президента Спиридона Путина. Предполагаемая внебрачная дочь Путина от Светланы Кривоногих Елизавета носит фамилию Руднова и в социальных сетях использовала псевдоним Луиза Розова.

Как вы думаете, почему Владимир Путин так тщательно скрывает информацию о своих внуках и детях? Оставляйте свое мнение в комментариях!