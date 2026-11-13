Какие национальности наиболее многочисленны в Узбекистане

Согласно данным Национального статистического комитета, основную часть населения Узбекистана составляют узбеки. В стране проживает 34 миллиона 901,3 тысячи узбеков. Это составляет 89,4 процента от общей численности населения.

Среди национальностей, проживающих в Узбекистане, таджики занимают второе место по численности. Их число составляет 1 миллион 276,9 тысячи человек, или 3,3 процента населения. Эти цифры были озвучены на пресс-конференции Национального статистического комитета, сообщает корреспондент УЗ24.уз.

Доля других национальностей в составе населения страны выглядит следующим образом: