Какие национальности наиболее многочисленны в Узбекистане

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Какие национальности наиболее многочисленны в Узбекистане

Согласно данным Национального статистического комитета, основную часть населения Узбекистана составляют узбеки. В стране проживает 34 миллиона 901,3 тысячи узбеков. Это составляет 89,4 процента от общей численности населения.

Среди национальностей, проживающих в Узбекистане, таджики занимают второе место по численности. Их число составляет 1 миллион 276,9 тысячи человек, или 3,3 процента населения. Эти цифры были озвучены на пресс-конференции Национального статистического комитета, сообщает корреспондент УЗ24.уз.

Доля других национальностей в составе населения страны выглядит следующим образом:

• Узбеки — 34 миллиона 901,3 тысячи человек (89,4 процента);
• Таджики — 1 миллион 276,9 тысячи человек (3,3 процента);
• Каракалпаки — 841,4 тысячи человек (2,2 процента);
• Казахи — 707,3 тысячи человек (1,8 процента);
• Русские — 606,5 тысячи человек (1,6 процента);
• Киргизы — 219,1 тысячи человек (0,6 процента);
• Туркмены — 194,8 тысячи человек (0,5 процента);
• Представители других национальностей — 300 тысяч человек (0,8 процента).

Таким образом, согласно приведенной статистике, узбеки занимают наибольшую долю, за ними следуют таджики.

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