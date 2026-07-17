Dyson представила новый смарт-вентилятор ХФ1, заменяющий два домашних устройства

·27·Технологии
Dyson представила новый смарт-вентилятор ХФ1, заменяющий два домашних устройства

Компания Dyson, один из ведущих брендов в мире бытовой техники, представила широкой публике модель Хот+Кул ХФ1, выводящую климат-контроль в доме на совершенно новый уровень. Данное устройство объединяет функции обогрева и охлаждения, позволяя заменить традиционные обогреватели и потолочные вентиляторы одним компактным прибором. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Dyson ХФ1 отличается изящным безлопастным (бладелесс) дизайном. Это не только придает эстетичный вид, но и крайне важно с точки зрения безопасности. Отсутствие вращающихся лопастей обеспечивает дополнительное спокойствие для семей с маленькими детьми и домашними животными. Кроме того, такая конструкция значительно упрощает процесс очистки устройства от пыли.

Умное управление и технологические возможности

Одним из главных преимуществ устройства является система дистанционного и умного управления. Пользователи могут управлять моделью ХФ1 через приложение МйДйсон на своих смартфонах. Это позволяет включать или выключать устройство, настраивать таймеры и создавать специальные графики работы, даже не находясь в комнате. Также в комплекте идет пульт дистанционного управления.

ХФ1 оснащен умным термостатом, который постоянно отслеживает температуру в помещении. При достижении заданной температуры устройство автоматически снижает или повышает мощность, что обеспечивает энергоэффективность. Для направления воздушного потока устройство имеет возможность колебания (оскиллате) под углом 15, 40 и 70 градусов.

Бесшумная работа и меры безопасности

Эта модель, предназначенная для спален и рабочих кабинетов, работает с очень низким уровнем шума. В частности, в ночном режиме «Слип» уровень шума составляет всего 26 децибел, что не потревожит даже самых чутко спящих людей. При этом устройство оснащено функцией автоматического отключения при опрокидывании.

Стоит отметить, что Dyson ХФ1 в режиме охлаждения не работает как кондиционер, то есть он не понижает температуру воздуха искусственно, а обеспечивает циркуляцию за счет мощного воздушного потока. В режиме обогрева металлическое покрытие в передней части устройства может немного нагреваться, поэтому при использовании требуется осторожность.

Это устройство весом менее 3 килограммов (около 2,7 кг) и высотой 58 сантиметров очень мобильно. Его легко перемещать из одной комнаты в другую, и оно не занимает лишнего места в интерьере. В настоящее время этот смарт-гаджет оценивается на международном рынке примерно в 499 долларов.

DysonУмный ДомТехнологииГаджетыСистемы Отопления
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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