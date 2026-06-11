Почему задерживается кешбэк? Налоговый комитет дал разъяснения

·0·Экономика
Почему задерживается кешбэк? Налоговый комитет дал разъяснения

Налоговый комитет прояснил причины задержки выплат кешбэка, которые активно обсуждаются среди граждан. Об этом стало известно 8 июня текущего года в ходе онлайн-диалога, посвященного вопросам налогового администрирования блогерской деятельности.

По словам главного государственного налогового инспектора Управления общеустановленного налогового администрирования Налогового комитета Алишера Отажонова, в случаях, когда средства кешбэка не поступили вовремя, граждане могут обратиться по короткому номеру 1198. Он отметил, что после поступления обращения специалисты налоговых органов изучат статус чека и установят причину задержки платежа.

Как сообщила главный государственный налоговый инспектор Управления экономического анализа и мониторинга теневой экономики Камола Ахмеджонова, одной из основных причин задержки кешбэка может быть то, что юридическое лицо, у которого была совершена покупка, еще не представило налоговую отчетность.

Также в качестве еще одной вероятной причины указана имеющаяся у данного юридического лица задолженность перед налоговыми органами. Специалист отметила, что именно в таких случаях процесс перечисления причитающихся гражданам денежных средств может задерживаться на определенный срок.

Представители Налогового комитета призвали граждан в подобных ситуациях не беспокоиться, а связываться с ответственными службами для получения информации о статусе чека.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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