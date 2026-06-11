Почему задерживается кешбэк? Налоговый комитет дал разъяснения

Налоговый комитет прояснил причины задержки выплат кешбэка, которые активно обсуждаются среди граждан. Об этом стало известно 8 июня текущего года в ходе онлайн-диалога, посвященного вопросам налогового администрирования блогерской деятельности.

По словам главного государственного налогового инспектора Управления общеустановленного налогового администрирования Налогового комитета Алишера Отажонова, в случаях, когда средства кешбэка не поступили вовремя, граждане могут обратиться по короткому номеру 1198. Он отметил, что после поступления обращения специалисты налоговых органов изучат статус чека и установят причину задержки платежа.

Как сообщила главный государственный налоговый инспектор Управления экономического анализа и мониторинга теневой экономики Камола Ахмеджонова, одной из основных причин задержки кешбэка может быть то, что юридическое лицо, у которого была совершена покупка, еще не представило налоговую отчетность.

Также в качестве еще одной вероятной причины указана имеющаяся у данного юридического лица задолженность перед налоговыми органами. Специалист отметила, что именно в таких случаях процесс перечисления причитающихся гражданам денежных средств может задерживаться на определенный срок.

Представители Налогового комитета призвали граждан в подобных ситуациях не беспокоиться, а связываться с ответственными службами для получения информации о статусе чека.