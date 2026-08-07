8 августа ожидается рост курса доллара

·231·Экономика
8 августа ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 8 августа, вырастет на 33–34 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы при продаже долларов банкам:

• Invest Finance Bank — 11 930 сум.
Anorbank — 11 915 сум.
• Asia Alliance Bank — 11 915 сум.
• Garantbank — 11 915 сум.

Лучшие курсы при покупке долларов у банков:

Agrobank — 11 960 сум.
Tengebank — 11 970 сум.
• MikrokreditBank — 11 970 сум.
• Xalq Banki — 11 970 сум.

В течение дня курс может измениться. Чтобы узнать точный курс, посетите официальные сайты банков.

Invest Finance BankAnorbankAgrobankTengebankXalq Banki
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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