Объявлены валютные курсы на 12 августа
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• Евро подешевел на 70,61 сума, снизившись до 13 717,44 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 12 августа 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 44,66 сума, снизившись до 11 889,95 сума.
• Евро подешевел на 70,61 сума, снизившись до 13 717,44 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,71 сума, снизившись до 143,93 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 69,81 сума, снизившись до 16 044,30 сума.
• Японская иена подешевела на 0,49 сума, снизившись до 74,66 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 98,75 сума, снизившись до 14 660,85 сума.
• Китайский юань подешевел на 6,88 сума, снизившись до 1 762,70 сума.
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