12 августа ожидается снижение курса доллара

·106·Экономика
12 августа ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 12 августа, снизится примерно на 34–35 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи долларов банками:

• Asia Alliance Bank — 11 935 сумов.
Garantbank — 11 935 сумов.
Anorbank — 11 930 сумов.
Asakabank — 11 930 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 930 сумов.
• Mikrokreditbank — 11 930 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов банками:

• Apex Bank — 11 940 сумов.
• Tengebank — 11 950 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

Asia Alliance BankGarantbankAnorbankAsakabankTengebank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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