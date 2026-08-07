Объявлены курсы валют на 10 августа

·1.3K·Экономика
Объявлены курсы валют на 10 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 36,46 сума и составил 11 952,10 сума.

• Евро подорожал на 30,12 сума и составил 13 779,58 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,98 сума и опустился до 145,21 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 31,13 сума и составил 16 066,01 сума.
• Японская иена подешевела на 0,01 сума и опустилась до 75,47 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 28,65 сума и составил 14 748,40 сума.
• Китайский юань подорожал на 5,79 сума и составил 1 771,31 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

8 августа ожидается рост курса доллара8 августа ожидается рост курса доллараВчера, 11:39Объявлены курсы валют на 7 августаОбъявлены курсы валют на 7 августа06.08, 16:18Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова?Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова?06.08, 15:39Из каких стран Узбекистан в основном импортирует говядину?Из каких стран Узбекистан в основном импортирует говядину?06.08, 12:597 августа ожидается повышение курса доллара7 августа ожидается повышение курса доллара06.08, 10:48Налоговые льготы для банков: что подорожает для населения?Налоговые льготы для банков: что подорожает для населения?06.08, 10:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Кредиты под 10 процентов для птицеводства: вводится новый порядок
Кредиты под 10 процентов для птицеводства: вводится новый порядок
8 августа ожидается рост курса доллара
8 августа ожидается рост курса доллара
19,1 млн и 4,4 млн: разрыв в зарплатах в Узбекистане...
19,1 млн и 4,4 млн: разрыв в зарплатах в Узбекистане...
30 июля ожидается снижение курса доллара
30 июля ожидается снижение курса доллара