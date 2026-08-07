Объявлены курсы валют на 10 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 36,46 сума и составил 11 952,10 сума.

• Евро подорожал на 30,12 сума и составил 13 779,58 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,98 сума и опустился до 145,21 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 31,13 сума и составил 16 066,01 сума.

• Японская иена подешевела на 0,01 сума и опустилась до 75,47 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 28,65 сума и составил 14 748,40 сума.

• Китайский юань подорожал на 5,79 сума и составил 1 771,31 сума.