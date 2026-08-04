19,1 млн и 4,4 млн: разрыв в зарплатах в Узбекистане...

В Узбекистане в первой половине 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигла 7 миллионов 91 тысячи сумов. Это означает рост на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако за общим показателем скрывается резкий разрыв между отраслями: средняя зарплата в финансовой системе более чем в 4 раза выше, чем в медицине.

Данные охватывают январь–июнь 2026 года. По этой причине рейтинг составлен по результатам первого полугодия, а не по итогам всего года.

Самая высокая зарплата по-прежнему в финансовом секторе

В сфере банковских услуг, страхования, лизинга, кредитования и финансового посредничества средняя начисленная зарплата сотрудников составила 19,1 миллиона сумов. Это почти в 2,7 раза выше общего показателя по республике.

На втором месте находится сфера информации и связи — 17,4 миллиона сумов. Третью строчку заняло направление транспортировки и хранения с показателем 11,07 миллиона сумов. Зарплаты в логистике выросли за год на 22,8%, зафиксировав один из самых высоких темпов роста среди основных отраслей.

Место Отрасль Средняя зарплата 1 Финансовая, страховая и кредитная деятельность 19,1 млн сум 2 Информация и связь 17,4 млн сум 3 Транспортировка и хранение 11,07 млн сум 4 Промышленность 8,3 млн сум 5 Торговля 7,7 млн сум 6 Строительство 7,0 млн сум 7 Искусство, развлечения и отдых 5,9 млн сум 8 Услуги проживания и общественного питания 5,2 млн сум 9 Образование около 5 млн сум 10 Здравоохранение и социальные услуги 4,4 млн сум

Цифры в таблице округлены. В некоторых официальных статистических таблицах сферы подразделяются на более мелкие виды деятельности.

Разве самые высокие зарплаты не у банкиров?

В целом по отрасли финансовый сектор занимает первое место. Однако если рассматривать его внутренние направления по отдельности, самый высокий показатель зафиксирован в сфере страхования и перестрахования — в среднем 26 миллионов сумов в месяц.

Вспомогательные услуги в сфере финансов и страхования имели среднюю заработную плату около 24,9 миллиона сумов, а в программировании и других IT-направлениях — около 22,23 миллиона сумов. Это означает, что общий показатель по широкой отрасли не полностью отражает некоторые высокодоходные специальности внутри нее.

Разрыв с медициной достиг 14,7 миллиона сумов

Средний показатель в финансовом секторе в 19,1 миллиона сумов примерно в 4,3 раза выше зарплаты в здравоохранении, составляющей 4,4 миллиона сумов. Номинальная разница в зарплатах между этими двумя сферами составляет 14,7 миллиона сумов.

Средняя заработная плата в образовании составляет около 5 миллионов сумов, что примерно на 30% ниже общего показателя по стране. В здравоохранении же зарплата равна 62% от республиканского среднего уровня.

При этом было бы неверно полагать, что в социальной сфере вообще не было роста. За год зарплаты в образовании выросли на 20,3%, в здравоохранении и социальных услугах — на 20,1%. Однако из-за их низкого исходного уровня абсолютная разница с финансами и IT по-прежнему остается большой.

«5 миллионов в образовании» относятся не ко всем учителям

В самой сфере образования также наблюдается резкий разрыв. Если в первой половине 2026 года средняя начисленная зарплата в высшем образовании составляла 12,05 миллиона сумов, то в техническом и профессиональном образовании зафиксировано 5,37 миллиона сумов, в общем среднем образовании — 4,67 миллиона сумов.

В дошкольном образовании средний показатель составил 2,72 миллиона сумов. В результате разница между зарплатами сотрудников вузов и дошкольных учреждений достигла 4,4 раза.

Следовательно, одна усредненная цифра по отрасли не полностью отражает реальную ситуацию в отдельной профессии, должности или учреждении.

Почему финансовый и IT-секторы впереди?

В официальном отчете не анализируются подробно все причины разрыва в зарплатах. Однако, исходя из особенностей отраслей, можно выделить несколько факторов.

Финансовые и IT-компании обычно конкурируют за квалифицированных специалистов на внутреннем и международном рынках труда. Такие кадры, как программисты, специалисты по кибербезопасности, актуарии, финансовые аналитики или риск-менеджеры, трудно подготовить за короткое время. Поэтому работодатели стараются привлечь сотрудников высокими зарплатами, бонусами и дополнительными льготами.

В образовании же и здравоохранении значительная часть сотрудников работает в бюджетной системе. Их зарплата зависит не столько от доходов отдельной компании, сколько от государственных тарифных сеток, уровня должности, квалификационной категории и возможностей бюджета. Таков экономический анализ, вытекающий из структуры отраслей и статистических различий.

За пять лет зарплаты выросли почти в два раза

В Узбекистане средняя номинальная заработная плата в 2022 году составляла 3,55 миллиона сумов. В 2023 году она достигла 4,34 миллиона, в 2024 году — 5,1 миллиона, в 2025 году — 5,99 миллиона, а в первой половине 2026 года — 7,09 миллиона сумов. Таким образом, номинальный показатель вырос почти в два раза менее чем за пять лет.

Самый большой абсолютный рост наблюдался в сфере информации и связи — с 2022 года средняя зарплата увеличилась на 10,53 миллиона сумов. В финансовом секторе рост составил 9,83 миллиона, в транспортировке и хранении — 6,44 миллиона сумов. Абсолютный рост в здравоохранении составил 2,07 миллиона сумов, что осталось самым низким показателем среди основных отраслей.

Однако номинальный рост не означает, что покупательная способность сотрудника выросла ровно настолько же. При оценке реальных доходов необходимо также учитывать инфляцию и изменение повседневных расходов за этот период.

Между регионами также существует большой разрыв

В первой половине 2026 года самая высокая средняя заработная плата была зафиксирована в городе Ташкенте — 12,01 миллиона сумов. В Навоийской области этот показатель составил 8,72 миллиона, а в Ташкентской области — 6,68 миллиона сумов. Показатели выше республиканского среднего сформировались в основном в столице и Навоийской области.

На общий средний показатель влияет то, что в столице сосредоточена большая часть финансовых организаций, IT-компаний, головных офисов и высокооплачиваемых управленческих должностей. В Навоийской области высока доля крупных промышленных и горнодобывающих предприятий.

«Средняя зарплата» — это не деньги на руки

Цифра в статистике представляет собой номинально начисленную заработную плату. Она отражает средства, начисленные работодателем до удержания налогов и других обязательных платежей. Поэтому 7,09 миллиона сумов в таблице не означают, что ровно такая сумма поступает на банковскую карту сотрудника.

Данные сформированы на основе электронной отчетности предприятий и организаций. В них не полностью охвачены малые предприятия, микрофирмы, фермерские и сельскохозяйственные субъекты. По этой причине статистика отражает, прежде всего, ситуацию с официальной заработной платой в средних и крупных организациях.

Кроме того, усредненный показатель не означает, что все сотрудники в сфере получают именно столько. Несколько высокооплачиваемых руководителей и специалистов могут поднимать общий средний уровень, в то время как большинство работников могут получать более низкий доход.

Зарплаты выросли, но главный вопрос остался прежним

В первой половине 2026 года в Узбекистане номинальная заработная плата заметно выросла. Высокий спрос в сферах финансов, IT и транспорта, а также конкуренция в частном секторе выводят зарплаты на новый уровень.

Однако сферы образования и здравоохранения, имеющие стратегическое значение для экономики и общества, остаются в нижней части рейтинга. Хотя темпы роста в них высоки, разрыв с финансовым сектором превысил 4 раза.

Этот разрыв может оказать долгосрочное влияние не только на доходы сотрудников, но и на удержание квалифицированных кадров в отрасли, привлечение молодых специалистов и качество государственных услуг.

А по вашему мнению, какая система будет наиболее эффективна для более быстрого повышения зарплат в образовании и здравоохранении? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!