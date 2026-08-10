В Узбекистане изменились правила покупки долларов: важная новость

В Узбекистане упростили порядок покупки гражданами наличной иностранной валюты. С 9 августа в банках можно приобрести до 500 долларов США наличными без документов, удостоверяющих личность.

Согласно новому порядку, при покупке в банке наличной иностранной валюты на сумму до 500 долларов предъявлять паспорт, ID-карту или другой заменяющий их документ не требуется.

Это изменение введено на основании ведомственного документа, принятого по инициативе Министерства юстиции. Новое правило вступило в силу 9 августа.

Ранее граждане могли покупать в банках без документов, удостоверяющих личность, наличную иностранную валюту на сумму до 100 долларов США.

Теперь этот лимит увеличен в пять раз — до 500 долларов.

То есть если гражданин хочет приобрести в банке наличную иностранную валюту на сумму до 500 долларов, ему не обязательно предъявлять паспорт или ID-карту.

Это изменение направлено на дальнейшее упрощение для населения процесса обмена валюты. При покупке наличной валюты на сумму свыше 500 долларов применяются действующие порядок и требования.