Золотовалютные резервы Узбекистана за месяц выросли почти на 590 млн долларов

Узбекистана после снижения в июне вновь зафиксирован рост золотовалютных резервов. Согласно данным Центрального банка, по состоянию на 1 августа международные резервы страны достигли 64,34 млрд долларов. Это означает рост почти на 590 млн долларов за один месяц.

Стоимость золота в составе резервов составила 56,12 млрд долларов. При этом физический объём золота немного сократился — до 13,85 млн тройских унций, то есть примерно до 430,8 тонны.

Валютные резервы также выросли и достигли 7,65 млрд долларов.

По данным Всемирного золотого совета, за первую половину года Узбекистан в общей сложности приобрёл 41 тонну золота. Только в июне страна купила 9 тонн золота.

По этому показателю в июне Узбекистан занял третье место в мире по объёму закупок золота после Польши и Китая.