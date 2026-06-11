Объявлены курсы валют на 12 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 12 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 39,55 сума и составил 12 014,48 УЗС.

• Евро подешевел на 73,35 сума и составил 13 858,70 УЗС.

• Российский рубль подешевел на 0,44 сума и составил 166,61 УЗС.

• Фунт стерлингов подешевел на 91,44 сума и составил 16 058,55 УЗС.

• Японская иена подешевела на 0,29 сума и составила 74,84 УЗС.

• Швейцарский франк подешевел на 70,23 сума и составил 15 025,61 УЗС.

• Китайский юань подешевел на 5,63 сума и составил 1 772,62 УЗС.