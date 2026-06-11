Объявлены курсы валют на 12 июня

·15·Экономика
Объявлены курсы валют на 12 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 12 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 39,55 сума и составил 12 014,48 УЗС.

• Евро подешевел на 73,35 сума и составил 13 858,70 УЗС.
• Российский рубль подешевел на 0,44 сума и составил 166,61 УЗС.
• Фунт стерлингов подешевел на 91,44 сума и составил 16 058,55 УЗС.
• Японская иена подешевела на 0,29 сума и составила 74,84 УЗС.
• Швейцарский франк подешевел на 70,23 сума и составил 15 025,61 УЗС.
• Китайский юань подешевел на 5,63 сума и составил 1 772,62 УЗС.

Центральный БанкУзбекистанКурсы ВалютЭкономикаФинансы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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