Опубликованы валютные курсы на 18 августа
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Центральный банк Узбекистана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 18 августа 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 33,83 сума и опустился до 11 857,35 сума.
• Евро подешевел на 7,11 сума и опустился до 13 746,23 сума.
• Российский рубль подешевел на 2,51 сума и опустился до 139,32 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 20,89 сума и опустился до 16 075,01 сума.
• Японская иена подешевела на 0,27 сума и опустилась до 74,46 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 3,8 сума и опустился до 14 640,51 сума.
• Китайский юань подешевел на 4,52 сума и опустился до 1 759,41 сума.
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