Новое решение: как будет регулироваться рассрочка с 2027 года?

На финансовом рынке Узбекистана начинается период кардинальных изменений в одной из наиболее быстро развивающихся сфер — системе рассрочки (rassrochka / BNPL). Согласно подписанному Президентом 14 августа 2026 года постановлению PQ-294, с 1 января 2027 года для операторов, предоставляющих услуги рассрочки, будет введён отдельный правовой статус, а данная сфера полностью перейдёт под контроль Центрального банка.

Новый порядок направлен на защиту граждан от необоснованного финансового мошенничества и чрезмерной долговой нагрузки, а также на пресечение скрытых процентов и комиссий.

Что изменится для покупателей? Основные ограничения и послабления

С начала 2027 года вступит в силу ряд строгих правил, защищающих интересы покупателей:

Ограничение срока: Срок покупки товаров или услуг на условиях рассрочки не должен превышать 12 месяцев ;

Максимальная сумма: Стоимость товара или услуги, приобретаемых в рассрочку, устанавливается в размере не более 250 BHM (базовых расчётных величин);

Прозрачные комиссии: Все дополнительные комиссии, проценты и наценки должны быть отдельно, чётко и понятно указаны в договоре;

Ограничение дополнительных платежей в размере 50 процентов: Гарантируется, что все дополнительные расходы сверх основной суммы долга (совокупность штрафов, пеней и комиссий) за год не будут превышать половину (50 процентов) суммы рассрочки;

Досрочное погашение без штрафа: Запрещается взимать с покупателей, погасивших долг до установленного срока, какие-либо дополнительные штрафы, пени или комиссии;

Запрет на недвижимость: Приобрести недвижимость с помощью данного механизма нельзя — она полностью исключена из перечня объектов, на которые распространяются услуги рассрочки.

Новые строгие требования для операторов и торговых организаций

Для всех организаций, предоставляющих услуги рассрочки, вводятся новые критерии ведения деятельности:

Реестр Центрального банка: Если банки и микрофинансовые организации включаются в реестр путём направления уведомления, все остальные операторы смогут работать только после специальной регистрации в Центральном банке;

Долговая нагрузка и цифровой контроль: Поставщики услуг обязаны проводить цифровую идентификацию клиентов, интегрироваться с кредитными бюро, регулярно передавать данные о договорах и строго учитывать показатель долговой нагрузки гражданина;

Запрещённые операции: Обычным операторам категорически запрещается привлекать от населения вклады/денежные средства, а также выдавать потребительские кредиты наличными;

Обязательная регистрация: Если квартальный оборот продавца превышает 500 миллионов сумов и не менее 50 процентов этой торговли приходится на рассрочку, компания обязана зарегистрироваться в качестве официального оператора в соответствии с новыми требованиями.

Благодаря этим реформам механизм рассрочки будет преобразован в стране в отдельный цивилизованный финансовый продукт, что обеспечит прозрачность для населения и справедливую конкурентную среду для бизнеса.

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