Почти не показывается людям: центральноазиатская кошка попала в объектив в Иране!

Дикая кошка, обитающая в Центральной Азии, но крайне редко попадающаяся на глаза людям, была сфотографирована в Иране. Её снимок вызвал большой интерес у любителей природы.

Центральноазиатская дикая кошка считается одним из редких хищников, обитающих в природных зонах региона. Поскольку она передвигается в основном по местам, редко посещаемым людьми, встретить её в природе непросто. Также зафиксировано её обитание на территориях Узбекистана и Туркменистана.

Съёмка дикой кошки в Иране позволила наблюдать за её жизнью в естественной среде. Такие изображения могут иметь важное значение и для специалистов, изучающих ареал распространения животных и условия их обитания.

Попадание в объектив дикой кошки, живущей вдали от человеческих глаз, — один из редких моментов в природе.

В некоторых районах Центральной Азии представители дикой природы по-прежнему обитают в местах, где вмешательство человека остаётся минимальным.