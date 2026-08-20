На одной из свадеб в Узбекистане танцовщица вышла из огромной книги и вызвала интерес у всех в соцсетях

·27·Общество
На одной из свадеб в Узбекистане танцовщица вышла из огромной книги и вызвала интерес у всех в соцсетях

На одной из свадеб в Узбекистане гости ожидали обычное танцевальное представление, однако произошедшее на сцене удивило всех. Танцовщица неожиданно появилась в центре танцплощадки не из-за двери или из-за кулис, а изнутри огромной книги.

Во время свадьбы в центр площадки вынесли декорацию в виде большой книги. Поначалу гости не знали, что находится внутри.

Через несколько мгновений книга открылась, и из неё вышла девушка-танцовщица.

Обычная танцевальная программа превратилась в неожиданное сценическое представление и мгновенно привлекла внимание гостей. Некоторые зрители сняли происходящее на видео и разместили его в социальных сетях. Необычная постановка вызвала среди пользователей разные реакции.

Похоже, такие выступления организуют, чтобы добавить свадебной программе особую зрелищность и неожиданный эффект.

Узбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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