Объявлены курсы валют на 30 октября

·119·Экономика
Объявлены курсы валют на 30 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 62,20 сума и составил 12 066,22 сума.

• Евро подорожал на 77,97 сума и составил 13 361,67 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,76 сума и составил 148,80 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 74,86 сума и составил 15 950,94 сума.

• Японская иена подорожала на 0,47 сума и составила 76,02 сума.

• Китайский юань подорожал на 10,68 сума и составил 1 811,36 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 86,89 сума и составил 14 467,90 сума.

Центральный банк УзбекистанаКурс валютДоллар США
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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