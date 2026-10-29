Объявлены курсы валют на 30 октября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 62,20 сума и составил 12 066,22 сума.
• Евро подорожал на 77,97 сума и составил 13 361,67 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,76 сума и составил 148,80 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 74,86 сума и составил 15 950,94 сума.
• Японская иена подорожала на 0,47 сума и составила 76,02 сума.
• Китайский юань подорожал на 10,68 сума и составил 1 811,36 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 86,89 сума и составил 14 467,90 сума.
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