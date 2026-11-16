«Реал» не намерен продавать Трента: Моуринью верит в него, но конкуренция за место в основе высока

В вопросах будущего Трента Александра-Арнольда в «Реале» была внесена ясность. На фоне участившихся слухов о возможном возвращении английского защитника в его бывший клуб «Ливерпуль», Фабрицио Романо раскрыл важные детали ситуации в Мадриде. Выяснилось, что сам футболист не намерен покидать команду, а клуб и главный тренер Жозе Моуринью выступают за то, чтобы сохранить его.

Что сказал Фабрицио Романо о переговорах с «Ливерпулем»?

Известный инсайдер Фабрицио Романо подчеркнул, что сообщения о возможном уходе Трента Александра-Арнольда из «Реала» в январе пока не имеют отношения к реальному трансферному процессу.

По информации журналиста, между футболистом, «Реалом» и «Ливерпулем» не ведется никаких предметных переговоров. Мадридский клуб также не вступал в официальный контакт с английской командой.

Романо не отрицает, что Трент уважает «Ливерпуль» и сохранил теплые отношения со своей бывшей командой. Однако сейчас все его внимание сосредоточено на «Реале». Таким образом, разговоры о возвращении футболиста в Англию пока не выходят за рамки предположений.

Почему Трент редко играет в основном составе?

Самый интересный аспект ситуации заключается в том, что сомнения относительно будущего Трента в Мадриде связаны не с его мастерством, а с высокой конкуренцией в команде.

В последних важных матчах Жозе Моуринью чаще использует на позиции правого защитника Федерико Вальверде. Хотя уругвайский футболист по своей сути является центральным полузащитником, он стал важной фигурой для тренера благодаря своей тактической гибкости и способности играть на нескольких позициях.

Это ограничивает возможности Трента в основном составе. Чтобы получать регулярную игровую практику на своей позиции, английскому футболисту необходимо выиграть конкуренцию.

Поэтому в обсуждениях его будущего следует обращать внимание не только на вероятность трансфера, но и на его роль на поле и тактические решения тренера.

Моуринью доволен игрой Трента

Несмотря на высокую конкуренцию в основе, перспективы Трента в «Реале» не исчерпаны. Как сообщил Фабрицио Романо, Жозе Моуринью доволен отношением футболиста к тренировкам и его действиями при выходе на поле.

Инсайдер отмечает, что португальский специалист ценит высокий уровень Трента на тренировках. Он уверен, что футболист получит свои шансы и в оставшейся части сезона.

Для Моуринью важно сохранить Трента в команде, так как по ходу сезона из-за травм, усталости и плотного графика приходится проводить ротацию состава. В такой ситуации услуги защитника, отличающегося техническими навыками и передачами, могут очень пригодиться.

Сообщается, что и сам Трент не хочет уходить

В сообщении Романо особое внимание уделено личной позиции футболиста. Трент Александр-Арнольд не хочет бежать от конкуренции в «Реале» и планирует бороться за место в основном составе.

Это показывает, что он серьезно настроен на продолжение своей карьеры в Мадриде. Футболист воспринимает нынешние трудности как временный этап и стремится завоевать доверие тренера.

Согласно информации, приведенной Романо, «Реал» также не планирует продавать Трента в январе. Клуб рассматривает его как одного из важных игроков и во второй части сезона.

Болельщикам «Ливерпуля» пока не стоит спешить

Естественно, что новости о возможном возвращении Трента в бывшую команду вызывают интерес у болельщиков «Ливерпуля». Он долгие годы выступал за мерсисайдцев, внес вклад в важные достижения клуба и оставил заметный след в истории команды.

Однако в нынешней ситуации нет оснований говорить о его возвращении на «Энфилд» как о свершившемся факте. Ни сам футболист не заявлял о таких планах, ни переговоры между клубами не начинались.

Самое главное, Трент не хочет упускать возможность проявить себя в «Реале». Доверие Моуринью также является важным фактором для футболиста.

Таким образом, главный вопрос сейчас не в том, в какой клуб перейдет Трент, а в том, когда и как он вернет себе место в основном составе «Реала». Если английский защитник эффективно воспользуется своими шансами, он может успешно продолжить карьеру в Мадриде.