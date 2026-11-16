Почеттино планирует первые изменения в «Манчестер Юнайтед»...

С началом эры Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» футболистов ждут серьезные перемены. Аргентинский специалист определил улучшение физического состояния команды как одну из приоритетных задач. В связи с этим появилась информация о планах отменить привычный выходной после матча и вызывать игроков на базу клуба для восстановительных тренировок.

Согласно данным издания Те Тучлине, Почеттино намерен изменить практику, при которой игроки проводили день после матча в полном отдыхе. Ожидается, что теперь вместо того, чтобы разъезжаться по домам, футболисты будут приезжать на базу в Каррингтон для участия в специальных восстановительных программах.

Почеттино хочет изменить порядки времен Майкла Кэррика

Ранее под руководством Майкла Кэррика футболисты «Манчестер Юнайтед» обычно получали полный выходной на следующий день после игры. Новый тренер намерен изменить этот подход.

Ожидается, что это изменение вводится не для того, чтобы перегружать игроков, а для правильного восстановления организма после матчей, контроля физического состояния и систематизации подготовки к следующим встречам.