Почеттино планирует первые изменения в «Манчестер Юнайтед»...
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- Маурисио Почеттино планирует отменить день отдыха после матча и вызывать игроков на базу с целью улучшения их физического состояния в «Манчестер Юнайтед».
- Это решение принято из-за низких показателей команды по пробегу и скорости в Премьер-лиге.
- В отличие от системы периода Майкла Кэррика, футболисты теперь будут участвовать в специальных программах восстановления на базе Каррингтон.
С началом эры Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» футболистов ждут серьезные перемены. Аргентинский специалист определил улучшение физического состояния команды как одну из приоритетных задач. В связи с этим появилась информация о планах отменить привычный выходной после матча и вызывать игроков на базу клуба для восстановительных тренировок.
Согласно данным издания Те Тучлине, Почеттино намерен изменить практику, при которой игроки проводили день после матча в полном отдыхе. Ожидается, что теперь вместо того, чтобы разъезжаться по домам, футболисты будут приезжать на базу в Каррингтон для участия в специальных восстановительных программах.
Почеттино хочет изменить порядки времен Майкла Кэррика
Ранее под руководством Майкла Кэррика футболисты «Манчестер Юнайтед» обычно получали полный выходной на следующий день после игры. Новый тренер намерен изменить этот подход.
Ожидается, что это изменение вводится не для того, чтобы перегружать игроков, а для правильного восстановления организма после матчей, контроля физического состояния и систематизации подготовки к следующим встречам.
В современном футболе процесс восстановления является важной частью тренировок. Он может включать легкую физическую активность, расслабление мышц, физиотерапию и индивидуальные программы восстановления. Поэтому присутствие футболистов на базе позволит работать с каждым из них индивидуально.
«Манчестер Юнайтед» отстает по физическим показателям в Премьер-лиге
Причиной такого решения Почеттино называют физические показатели команды в Английской Премьер-лиге.
По информации Те Тучлине, «Манчестер Юнайтед» занимает места в нижней части турнирной таблицы по ряду важных статистических показателей:
По общей пройденной дистанции — 19-е место;
По дистанции, преодоленной на высокой скорости — 17-е место;
По средней максимальной скорости во время игры — 19-е место.
Эти цифры показывают, что команда сталкивается с серьезными проблемами в плане мобильности на поле и поддержания высокого темпа.
Особенно в современном футболе прессинг, быстрые атаки и постоянное давление на соперника требуют отличной физической подготовки. Если футболисты не могут поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча, реализация тактических планов также затрудняется.
Почеттино хочет превратить «Юнайтед» в бегущую команду
В тренерской философии Маурисио Почеттино важную роль играют высокая интенсивность, активный прессинг и командные действия. От команд, которыми он руководит, требуется оказывать давление на соперника на каждом участке поля, бороться за мяч и быстро переходить из атаки в оборону.
Поэтому для аргентинского специалиста физическое состояние игроков — это не просто дополнительный показатель, а фундамент тактической системы.
По имеющимся данным, ожидается, что Почеттино уделит особое внимание вопросу физической подготовки в «Манчестер Юнайтед». Также ходят слухи, что его сын Себастьяно может войти в тренерский штаб в качестве специалиста.
Когда начнется работа Почеттино в «Манчестер Юнайтед»?
Напомним, что 13 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о достижении соглашения с Маурисио Почеттино. По информации клуба, аргентинский специалист приступит к управлению командой с 18 ноября.
Он прибудет в Манчестер после завершения своих обязательств перед национальной сборной США. Ожидается, что первым серьезным испытанием для Почеттино станет матч против «Ливерпуля», который состоится 22 ноября.
Неслучайно новый тренер с первых же шагов делает упор на физическую подготовку. Ведь проблема «Манчестер Юнайтед» проявляется не только в результатах, но и в движении и интенсивности на поле.
Теперь главный вопрос — насколько быстро Почеттино сможет изменить команду? Если он сможет улучшить физическое состояние игроков и сформировать команду, играющую на высоких скоростях, на «Олд Траффорд» может начаться новая эра. Однако для этого потребуется не просто изменить режим отдыха, но и доказать перемены результатами на поле.
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