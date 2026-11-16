В Ташкенте Nexia-3 врезалась в дерево, погибли три человека

Утром 16 ноября в Чиланзарском районе города Ташкента произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля Nexia-3 с деревом погибли три человека.

По данным столичного Управления безопасности дорожного движения, инцидент произошел около 04:50 на проспекте Бунёдкор. Водитель Nexia-3, Т.А. 2008 года рождения, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность рулевого управления автомобиля. От удара машина получила серьезные повреждения.

В результате происшествия водитель и двое его пассажиров скончались в больнице.

По данному факту Следственным управлением ГУВД города Ташкента возбуждено уголовное дело по соответствующей части статьи 266 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин случившегося.