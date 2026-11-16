Звезда, которую хотел «Реал Мадрид», останется в клубе: неожиданный шаг «Манчестер Сити»
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- «Манчестер Сити» близок к подписанию нового трехлетнего контракта с португальским защитником Матеушем Нунешем.
- Согласно соглашению, еженедельная зарплата футболиста увеличится на 20 тысяч фунтов и составит 150 тысяч фунтов стерлингов.
- Несмотря на интерес «Реал Мадрида», руководство «Манчестер Сити» намерено сохранить игрока в составе.
Один из действующих грандов Англии «Манчестер Сити» предпринимает решительный шаг по сохранению одного из ключевых игроков своего состава. Согласно информации авторитетного издания Манчестер Эвенинг Невс, португальский защитник Матеуш Нунеш очень близок к соглашению о новом трехлетнем контракте с клубом.
Повышение зарплаты и новые условия
Согласно новому соглашению, финансовые условия игрока будут существенно улучшены. В частности, еженедельная зарплата Матеуша Нунеша будет увеличена на 20 тысяч фунтов стерлингов и составит 150 тысяч фунтов без учета бонусов. Напомним, что его действующий контракт был рассчитан до лета 2028 года.
Матеуш Нунеш перешел в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» летом 2023 года за 62 миллиона евро. Хотя в своем первом сезоне он не так часто выходил в основном составе, после ухода Кайла Уокера из команды в 2025 году он сменил позицию и стал демонстрировать уверенную игру на правом фланге обороны. В прошлом сезоне он закрепился на этой позиции, 32 раза выйдя в основном составе.
Контракт и показатели игрока
Детали и данные
Срок нового контракта
Новое трехлетнее соглашение
Еженедельная зарплата
150 тысяч фунтов без бонусов (увеличена на 20 тысяч фунтов)
Первоначальная стоимость трансфера
62 миллиона евро (2023 год, из «Вулверхэмптона»)
Текущее состояние
Проходит процесс восстановления после травмы
Интерес «Реал Мадрида» и финансовые проверки
Несмотря на серьезный интерес со стороны мадридского «Реала», руководство «Манчестер Сити» поставило своей главной задачей удержание португальского футболиста в команде. В настоящее время Нунеш проходит процесс восстановления после травмы.
Стоит отметить, что продление данного контракта происходит на фоне проводимых в отношении клуба проверок по делу о нарушении финансовых правил. В рамках этих проверок сообщалось, что к «Манчестер Сити» могут быть применены серьезные наказания, включая такие санкции, как снятие очков.
Как вы считаете, насколько важны подобные шаги «Манчестер Сити» для обеспечения стабильности команды в будущем? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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