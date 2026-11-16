Звезда, которую хотел «Реал Мадрид», останется в клубе: неожиданный шаг «Манчестер Сити»

Один из действующих грандов Англии «Манчестер Сити» предпринимает решительный шаг по сохранению одного из ключевых игроков своего состава. Согласно информации авторитетного издания Манчестер Эвенинг Невс, португальский защитник Матеуш Нунеш очень близок к соглашению о новом трехлетнем контракте с клубом.

Повышение зарплаты и новые условия

Согласно новому соглашению, финансовые условия игрока будут существенно улучшены. В частности, еженедельная зарплата Матеуша Нунеша будет увеличена на 20 тысяч фунтов стерлингов и составит 150 тысяч фунтов без учета бонусов. Напомним, что его действующий контракт был рассчитан до лета 2028 года.

Матеуш Нунеш перешел в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» летом 2023 года за 62 миллиона евро. Хотя в своем первом сезоне он не так часто выходил в основном составе, после ухода Кайла Уокера из команды в 2025 году он сменил позицию и стал демонстрировать уверенную игру на правом фланге обороны. В прошлом сезоне он закрепился на этой позиции, 32 раза выйдя в основном составе.