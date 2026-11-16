Хамзат Чимаев победил бывшего чемпиона UFC: что произошло в поединке против Криса Вайдмана?

Таким образом, противостояние двух бывших чемпионов UFC стало главным событием турнира. Поединок проводился за кроссовер-чемпионский пояс организации RAF в полутяжелом весе.

Изначально соперником Чимаева должен был стать Колби Ковингтон. Однако американский спортсмен снялся с поединка из-за травмы. Организация вместо него пригласила бывшего чемпиона UFC Криса Вайдмана.

14 ноября на арене Этихад Арена в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся очередной турнир организации Реал Американ Фристйле (RAF). В центральном поединке вечера Хамзат Чимаев сразился с американцем Крисом Вайдманом.

Хамзат Чимаев в очередной раз продемонстрировал свое превосходство в борьбе. Бывший чемпион UFC на турнире RAF, организованном в Абу-Даби, провел поединок против еще одного экс-чемпиона — американца Криса Вайдмана, победив соперника с техническим преимуществом. Примечательно, что изначально эта встреча планировалась против другого оппонента.

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Хамзат не оставил шансов сопернику

В поединке Чимаев в очередной раз показал свой высокий уровень борьбы. Он не позволил американскому сопернику оказать серьезное сопротивление и одержал победу с техническим преимуществом.

Согласно данным ММА Фигхтинг, Чимаев победил Вайдмана на основе технического превосходства. Издание Араб Невс написало, что спортсмен, ставший нашим соотечественником, оформил победу менее чем за две минуты.

Этот результат продолжил успешное участие Чимаева в соревнованиях RAF. Ранее он уже одерживал победы в борцовских поединках против ряда известных бойцов ММА.

Крис Вайдман — тоже не простой соперник

Крис Вайдман считается одним из самых известных чемпионов UFC в среднем весе в истории. В 2013 году он победил бразильскую легенду Андерсона Силву, положив конец его долгому чемпионскому правлению.

Впоследствии американский боец трижды успешно защищал чемпионский пояс. Он обладает серьезным опытом не только в ММА, но и в вольной борьбе. Он дважды достигал статуса всеамериканского спортсмена (Алл-Американ) на соревнованиях НКАА.

Хотя Вайдман завершил профессиональную карьеру в ММА в январе 2025 года, он продолжает участвовать в соревнованиях по борьбе и грэпплингу. По этой причине поединок против Чимаева стал для него важным испытанием.

Борцовские победы Чимаева продолжаются

Наряду со своей карьерой в ММА, Хамзат Чимаев проявляет себя и в борцовских турнирах. Одной из его сильных сторон является способность быстро переводить соперника в партер, контролировать его и проводить атакующие действия.

Победа в Абу-Даби в очередной раз показала, что его возможности в борцовском направлении также высоки.

Сам Чимаев ранее выражал заинтересованность в участии в соревнованиях по борьбе и грэпплингу. Для него такие турниры — это возможность не только поддерживать физическую форму, но и испытать себя в другом направлении.

Таким образом, поединок против Криса Вайдмана завершился очередной уверенной победой Чимаева. Теперь болельщиков интересует его следующий соперник и новые планы на борцовской арене.