Узбекистан — Саудовская Аравия: во сколько начнется матч и где его покажут?
Сегодня, 17 ноября, национальная сборная Узбекистана выйдет на поле против Саудовской Аравии в рамках международного товарищеского матча. Ожидается, что игра, которая пройдет в столице Катара Дохе, станет серьезным испытанием для болельщиков. Также будет возможность посмотреть встречу в прямом эфире по телевидению.
Во сколько начнется матч Узбекистан — Саудовская Аравия?
Поединок между двумя сборными начнется 17 ноября в 20:30 по ташкентскому времени.
Футбольные болельщики в Узбекистане смогут следить за ходом встречи в прямом эфире на телеканале Футбол ТВ.
Кто выше в рейтинге ФИФА?
Соперники в этом матче занимают близкие позиции в международном рейтинге.
Узбекистан — 61-е место в рейтинге ФИФА;
Саудовская Аравия — 54-е место.
Таким образом, саудовцы находятся на семь строчек выше в рейтинге. Однако результат на поле определяет не только рейтинг. Для сборной Узбекистана этот матч — возможность продемонстрировать свои силы и проверить готовность перед предстоящими соревнованиями.
Теперь внимание болельщиков приковано к Дохе. Какой результат покажет национальная сборная Узбекистана в матче против Саудовской Аравии?
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