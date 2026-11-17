Сегодня, 17 ноября, национальная сборная Узбекистана выйдет на поле против Саудовской Аравии в рамках международного товарищеского матча. Ожидается, что игра, которая пройдет в столице Катара Дохе, станет серьезным испытанием для болельщиков. Также будет возможность посмотреть встречу в прямом эфире по телевидению.

Во сколько начнется матч Узбекистан — Саудовская Аравия?

Поединок между двумя сборными начнется 17 ноября в 20:30 по ташкентскому времени.

Футбольные болельщики в Узбекистане смогут следить за ходом встречи в прямом эфире на телеканале Футбол ТВ.

Кто выше в рейтинге ФИФА?

Соперники в этом матче занимают близкие позиции в международном рейтинге.

Узбекистан — 61-е место в рейтинге ФИФА;

Саудовская Аравия — 54-е место.

Таким образом, саудовцы находятся на семь строчек выше в рейтинге. Однако результат на поле определяет не только рейтинг. Для сборной Узбекистана этот матч — возможность продемонстрировать свои силы и проверить готовность перед предстоящими соревнованиями.

Теперь внимание болельщиков приковано к Дохе. Какой результат покажет национальная сборная Узбекистана в матче против Саудовской Аравии?