Определены меры по бесперебойному обеспечению природным газом населения, объектов социальной сферы и потребителей стратегического значения в осенне-зимний период 2026–2027 годов. В соответствии с постановлением Кабинета Министров, новый порядок будет действовать с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года.

При рациональном распределении газовых ресурсов приоритетное внимание уделяется обеспечению стабильной подачи газа в жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы.

Задачи в этом направлении возложены на Министерство энергетики, соответствующие министерства и ведомства, местные хокимияты и организации газоснабжения.

Министерство энергетики совместно с акционерными обществами «O‘ztransgaz» и «Hududgazta’minot», а также другими организациями, исходя из газовых ресурсов и погодных условий, будет разрабатывать десятидневные и суточные графики поставок.

Данные графики до 25-го числа каждого месяца будут вноситься на утверждение в Республиканскую комиссию по проведению осенне-зимнего периода. Комиссия, в свою очередь, до последнего дня каждого месяца будет утверждать графики на следующий месяц в разрезе регионов и крупных оптовых потребителей.

Распределение газа по районам и городам будет организовано Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента совместно с территориальными филиалами «Hududgazta’minot».

В случаях резкого понижения температуры воздуха для других категорий потребителей могут быть введены временные ограничения в установленном порядке.