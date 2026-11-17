Скалони о Месси: «Мы с радостью примем его в тренерский штаб!»
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- Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в шутливой манере заявил, что будет рад видеть Лионеля Месси в тренерском штабе в будущем.
- Специалист выразил уверенность, что 39-летний футболист продолжит играть на поле и после 2030 года.
- Скалони отметил готовность предложить Месси вакантное место, поскольку Вальтер Самуэль покидает команду.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал шутливый, но любопытный ответ на вопрос о будущем Лионеля Месси. Рассуждая о вероятности увидеть легендарного футболиста в тренерском штабе на чемпионате мира 2030 года, специалист подчеркнул, что тот вполне может провести на поле еще несколько лет.
«Думаю, он будет играть и после 2030 года»
Скалони спросили о возможности присоединения Месси к тренерскому штабу сборной Аргентины в будущем. На что специалист ответил неожиданно.
«Будет ли Месси в тренерском штабе в 2030 году? Думаю, он продолжит играть в футбол и после 2030 года. Но раз Вальтер Самуэль уходит, мы с радостью примем Месси в любое время», — смеясь, сказал Скалони.
Эти слова прозвучали на фоне перестановок в тренерском штабе Аргентины. Вальтер Самуэль намерен покинуть команду, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру. Скалони же в шутку предположил, что его место мог бы занять Месси.
Месси попрощался со сборной, но не с футболом
Напомним, что 39-летний Лионель Месси 7 октября 2026 года провел свой последний матч в составе национальной сборной Аргентины. В игре против Бенина аргентинцы одержали победу со счетом 3:0. Месси забил один гол и отдал две голевые передачи.
Он завершил карьеру в национальной команде, имея в активе 208 матчей и 126 голов. Оба показателя являются рекордами в истории сборной Аргентины.
Скалони продлил контракт до 2030 года
Скалони, добившийся исторической победы на чемпионате мира 2022 года со сборной Аргентины, недавно продлил контракт с федерацией до 2030 года.
Месси же завоевал со сборной ряд крупных трофеев: чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки 2021 и 2024 годов, а также Финалиссиму 2022 года.
Интересно, что, несмотря на прощание со сборной Аргентины, Месси продолжает клубную карьеру. Шутливый ответ Скалони также показал, что есть надежда на то, что он еще долго останется на футбольном поле.
На данный момент у Месси нет четких планов по переходу на тренерскую работу. Но одно можно сказать наверняка: хотя величайшая звезда аргентинского футбола и снял футболку национальной сборной, его история в футболе еще не закончена.
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