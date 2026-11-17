Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал шутливый, но любопытный ответ на вопрос о будущем Лионеля Месси. Рассуждая о вероятности увидеть легендарного футболиста в тренерском штабе на чемпионате мира 2030 года, специалист подчеркнул, что тот вполне может провести на поле еще несколько лет.

«Думаю, он будет играть и после 2030 года»

Скалони спросили о возможности присоединения Месси к тренерскому штабу сборной Аргентины в будущем. На что специалист ответил неожиданно.

«Будет ли Месси в тренерском штабе в 2030 году? Думаю, он продолжит играть в футбол и после 2030 года. Но раз Вальтер Самуэль уходит, мы с радостью примем Месси в любое время», — смеясь, сказал Скалони.

Эти слова прозвучали на фоне перестановок в тренерском штабе Аргентины. Вальтер Самуэль намерен покинуть команду, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру. Скалони же в шутку предположил, что его место мог бы занять Месси.