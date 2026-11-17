Лига наций УЕФА приближается к завершению группового этапа. В центральном матче, состоявшемся в понедельник в рамках турнира, сборная Германии на своем поле приняла Нидерланды и одержала крупную победу над соперником со счетом 5:0.

Ситуация в группе и следующий этап

После этого результата обе команды успешно завершили групповой этап и вышли в четвертьфинал турнира. Немцы заняли первое место в группе, а нидерландцы вышли в следующий этап как обладатели второго места.

После этой игры стали официально известны имена семи из восьми четвертьфиналистов Лиги наций. В следующем этапе борьбу продолжат следующие сборные: