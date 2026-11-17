Лига наций: какова ситуация накануне жеребьевки четвертьфинального этапа?
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- На пороге завершения группового этапа Лиги наций УЕФА имена семи из восьми команд, вышедших в четвертьфинал, стали известны.
- Германия одержала победу над Нидерландыми на своем поле со счетом 5:0.
- Немецкая сборная заняла первое место в группе и вместе с соперником вышла в следующий этап.
Лига наций УЕФА приближается к завершению группового этапа. В центральном матче, состоявшемся в понедельник в рамках турнира, сборная Германии на своем поле приняла Нидерланды и одержала крупную победу над соперником со счетом 5:0.
Ситуация в группе и следующий этап
После этого результата обе команды успешно завершили групповой этап и вышли в четвертьфинал турнира. Немцы заняли первое место в группе, а нидерландцы вышли в следующий этап как обладатели второго места.
После этой игры стали официально известны имена семи из восьми четвертьфиналистов Лиги наций. В следующем этапе борьбу продолжат следующие сборные:
Франция (1-е место)
Бельгия (2-е место)
Германия (1-е место)
Нидерланды (2-е место)
Англия (1-е место)
Испания (2-е место)
Португалия (точное место еще не определено)
Борьба за последнюю, восьмую путевку развернется между сборными Дании и Норвегии. Эти команды проведут решающий очный поединок во вторник.
Жеребьевка и календарь матчей
Церемония жеребьевки четвертьфинального этапа Лиги наций состоится 20 ноября. Согласно правилам жеребьевки:
Команды, занявшие первые места в группах, сыграют против обладателей вторых мест.
Сборные, вышедшие из одной группы, не встретятся друг с другом в четвертьфинале.
Первые четвертьфинальные матчи запланированы на 25–27 марта. Ответные встречи назначены на 28–30 марта.
Как вы думаете, какие команды встретятся в четвертьфинале и кто выйдет в полуфинал? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!
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