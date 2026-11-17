Карьера Криштиану Роналду в сборной Португалии завершена. Прощание легенды футбола с международной ареной не оставило равнодушными не только болельщиков, но и представителей команд-соперниц. Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами высоко оценил вклад португальской звезды в историю футбола и призвал ценить его игру.

«Цените Роналду!»

Перед матчем Лиги наций между Уэльсом и Португалией журналисты спросили Беллами о завершении международной карьеры Криштиану Роналду.

«Цените Роналду. Мы должны быть благодарны за то, что у нас была возможность наблюдать за его игрой. Я благодарен за это.

А португальские болельщики должны еще больше гордиться тем, что он с честью защищал свою страну. Он оставил след, который навсегда сохранится в истории футбола», — сказал Беллами.