Уход Роналду затронул и Беллами: «Он навсегда останется в истории футбола!»
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- Криштиану Роналду объявил о завершении своей 23-летней карьеры в сборной Португалии.
- Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами признал исторический вклад португальского футболиста и призвал ценить его.
- Роналду установил мировой рекорд, забив 146 голов в 234 матчах за национальную сборную.
- Футболист решил покинуть сборную после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем и 30-дневной дисквалификации.
Карьера Криштиану Роналду в сборной Португалии завершена. Прощание легенды футбола с международной ареной не оставило равнодушными не только болельщиков, но и представителей команд-соперниц. Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами высоко оценил вклад португальской звезды в историю футбола и призвал ценить его игру.
«Цените Роналду!»
Перед матчем Лиги наций между Уэльсом и Португалией журналисты спросили Беллами о завершении международной карьеры Криштиану Роналду.
«Цените Роналду. Мы должны быть благодарны за то, что у нас была возможность наблюдать за его игрой. Я благодарен за это.
А португальские болельщики должны еще больше гордиться тем, что он с честью защищал свою страну. Он оставил след, который навсегда сохранится в истории футбола», — сказал Беллами.
Уход Роналду из сборной сопровождался скандалом
Уход 41-летнего нападающего из сборной Португалии не был простым. Он покинул расположение команды перед матчем против Дании после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем по поводу своей роли на поле.
После этого инцидента Федерация футбола Португалии дисквалифицировала Роналду на 30 дней и оштрафовала на 255 евро. Впоследствии футболист объявил о завершении карьеры в национальной сборной. &лт;Ките рефс={["турн357823невс25","турн357823сеарч1","турн357823сеарч12"]}/>
234 матча, 146 голов — рекорд, который трудно повторить
Роналду провел 234 матча в составе сборной Португалии и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами в мужском футболе на уровне национальных сборных.
Его международная карьера длилась 23 года. За это время Роналду вместе с Португалией стал победителем чемпионата Европы 2016 года и дважды выигрывал Лигу наций. &лт;Ките рефс={["турн357823сеарч1","турн357823сеарч8"]}/>
Уэльс — Португалия: когда матч?
Встреча между сборными Уэльса и Португалии состоится 17 ноября в Кардиффе. Матч начнется в 00:45 по ташкентскому времени в ночь на 18 ноября.
Для Португалии, которая выйдет на поле без Роналду, этот матч станет очередным испытанием новой эры. Однако, как подчеркнул Беллами, след, оставленный Криштиану в истории футбола, невозможно измерить никакими результатами или успехами нового поколения игроков.
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