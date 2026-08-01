Потеря веса Арианы Гранде после клипа «Петал» обеспокоила фанатов

·175·Культура
Потеря веса Арианы Гранде после клипа «Петал» обеспокоила фанатов

Американская певица Ариана Гранде вновь оказалась в центре обсуждений в социальных сетях после выхода ее нового клипа на песню «Петал». Некоторые поклонники обратили внимание на внешность артистки, в частности, на то, что она сильно похудела, и выразили обеспокоенность по поводу ее здоровья.

В клипе Ариана предстает в образе героини, участвующей в кастинге при приеме на работу. Она появилась в наряде, вдохновленном стилем фильма «Греасе», состоящем из черных леггинсов, черной кофты с открытыми плечами и повязанного на шею шелкового платка. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в стиле ретро, жемчужными украшениями, черными туфлями, наброшенной на плечо кожаной курткой и фирменной высокой прической «конский хвост». В клип также вошли сцены, где она танцует вместе с другими претендентками, ожидающими своей очереди.

Певица опубликовала отрывок из клипа в социальной сети с подписью: «Петал ꕤ 。˚ мусик видео ут нов».

После премьеры клипа в соцсетях появились различные мнения о внешности Арианы. Некоторые пользователи отметили, что она выглядит слишком худой, и написали, что это тревожная ситуация. Другие подчеркнули, что у певицы слишком явно проступают кости, и выразили надежду, что с ее здоровьем все в порядке.

Один из пользователей YouTube признал, что идея песни и клипа реализована на высшем уровне, но подчеркнул, что его главное желание — чтобы Ариана была здорова.

Однако нашлось немало и тех, кто встал на защиту певицы. Они отметили, что публично обсуждать внешность и вес человека неправильно, и написали, что нужно обсуждать творчество Арианы, а не ее жизнь. Некоторые напомнили, что критика худых людей — это тоже одна из форм бодишейминга.

Это не первый раз, когда Ариана Гранде оказывается в центре обсуждений из-за своей внешности. В 2024 году во время одного из интервью, отвечая на вопрос о давлении на женщин с целью всегда «выглядеть безупречно», она сказала, что комментировать чью-либо внешность или вес — это очень неудобно и тяжело.

«Даже на семейном застолье кто-то может спросить: “Ты так сильно похудела, что случилось?” или “Ты поправилась, что случилось?”. Я думаю, что подобные комментарии абсолютно излишни», — говорила певица.

По ее словам, сегодня люди привыкли свободно высказываться о чужой внешности, лице, теле или здоровье, и это очень опасное явление.

В ноябре 2025 года Ариана вновь поделилась отрывком из этого интервью на своей странице в Instagram, назвав его «любящим напоминанием для всех», и призвала людей не судить внешность других.

Ариана ГрандеPetalYouTubeGrease
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Кара Севда» («Черная любовь») звездаси Неслихан Атагюль ҳақида 3 та қизиқарли факт«Кара Севда» («Черная любовь») звездаси Неслихан Атагюль ҳақида 3 та қизиқарли фактВчера, 20:53Хувайдо Джумаева: "Женщина сама по себе на дурной путь не встает"Хувайдо Джумаева: "Женщина сама по себе на дурной путь не встает"Вчера, 19:54Свадьба Роналду за 12 миллионов долларов поражает мирСвадьба Роналду за 12 миллионов долларов поражает мирВчера, 17:58В кинотеатрах Узбекистана премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на узбекском языкеВ кинотеатрах Узбекистана премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на узбекском языкеВчера, 15:55Дурдона Курбанова рассказала, как пришла в актерскую профессиюДурдона Курбанова рассказала, как пришла в актерскую профессиюВчера, 13:12«Я полностью прекратил свою деятельность в кино» — неожиданное решение от Ахада Кайюма! (видео)«Я полностью прекратил свою деятельность в кино» — неожиданное решение от Ахада Кайюма! (видео)31.07, 10:43
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы