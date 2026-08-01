Потеря веса Арианы Гранде после клипа «Петал» обеспокоила фанатов

Американская певица Ариана Гранде вновь оказалась в центре обсуждений в социальных сетях после выхода ее нового клипа на песню «Петал». Некоторые поклонники обратили внимание на внешность артистки, в частности, на то, что она сильно похудела, и выразили обеспокоенность по поводу ее здоровья.

В клипе Ариана предстает в образе героини, участвующей в кастинге при приеме на работу. Она появилась в наряде, вдохновленном стилем фильма «Греасе», состоящем из черных леггинсов, черной кофты с открытыми плечами и повязанного на шею шелкового платка. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в стиле ретро, жемчужными украшениями, черными туфлями, наброшенной на плечо кожаной курткой и фирменной высокой прической «конский хвост». В клип также вошли сцены, где она танцует вместе с другими претендентками, ожидающими своей очереди.

Певица опубликовала отрывок из клипа в социальной сети с подписью: «Петал ꕤ 。˚ мусик видео ут нов».

После премьеры клипа в соцсетях появились различные мнения о внешности Арианы. Некоторые пользователи отметили, что она выглядит слишком худой, и написали, что это тревожная ситуация. Другие подчеркнули, что у певицы слишком явно проступают кости, и выразили надежду, что с ее здоровьем все в порядке.

Один из пользователей YouTube признал, что идея песни и клипа реализована на высшем уровне, но подчеркнул, что его главное желание — чтобы Ариана была здорова.

Однако нашлось немало и тех, кто встал на защиту певицы. Они отметили, что публично обсуждать внешность и вес человека неправильно, и написали, что нужно обсуждать творчество Арианы, а не ее жизнь. Некоторые напомнили, что критика худых людей — это тоже одна из форм бодишейминга.

Это не первый раз, когда Ариана Гранде оказывается в центре обсуждений из-за своей внешности. В 2024 году во время одного из интервью, отвечая на вопрос о давлении на женщин с целью всегда «выглядеть безупречно», она сказала, что комментировать чью-либо внешность или вес — это очень неудобно и тяжело.

«Даже на семейном застолье кто-то может спросить: “Ты так сильно похудела, что случилось?” или “Ты поправилась, что случилось?”. Я думаю, что подобные комментарии абсолютно излишни», — говорила певица.

По ее словам, сегодня люди привыкли свободно высказываться о чужой внешности, лице, теле или здоровье, и это очень опасное явление.

В ноябре 2025 года Ариана вновь поделилась отрывком из этого интервью на своей странице в Instagram, назвав его «любящим напоминанием для всех», и призвала людей не судить внешность других.