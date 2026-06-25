Короткий отрывок песни Зиёды «Фарк ет» получил высокую оценку в сети

·28·Культура
Короткий отрывок песни Зиёды «Фарк ет» получил высокую оценку в сети

Певица Зиёда готовит очередную музыкальную новинку для своих поклонников. Ожидается, что в ближайшие дни артистка представит новую песню под названием «Фарк ет».

Короткий фрагмент, опубликованный перед премьерой, за короткое время широко разошелся в социальных сетях и привлек внимание фанатов. Многие высоко оценили необычный стиль и свежее звучание композиции.

Особенно примечательно, что многие деятели искусства также не остались равнодушными к этому треку, отметив в комментариях новые творческие поиски Зиёды.

Поклонники с нетерпением ждут полной версии «Фарк ет», предполагая, что песня станет одним из следующих хитов.

ЗиёдаФарк ет
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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