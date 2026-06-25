Короткий отрывок песни Зиёды «Фарк ет» получил высокую оценку в сети
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Певица Зиёда готовит очередную музыкальную новинку для своих поклонников. Ожидается, что в ближайшие дни артистка представит новую песню под названием «Фарк ет».
Короткий фрагмент, опубликованный перед премьерой, за короткое время широко разошелся в социальных сетях и привлек внимание фанатов. Многие высоко оценили необычный стиль и свежее звучание композиции.
Особенно примечательно, что многие деятели искусства также не остались равнодушными к этому треку, отметив в комментариях новые творческие поиски Зиёды.
Поклонники с нетерпением ждут полной версии «Фарк ет», предполагая, что песня станет одним из следующих хитов.
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