Зарина Юлдошева рассказала, как ее тронула встреча с поклонницей в Баку (видео)

Актриса Зарина Юлдошева в интервью в рамках проекта «Наво мехмонда» рассказала о незабываемом случае, произошедшем с ней в Баку. По ее словам, благодаря показу сериала многие поклонники приезжали из разных регионов, чтобы увидеть ее лично.

«В Баку транслировали сериал, который мы там снимали. Когда мы приехали, одна женщина в возрасте моей бабушки приехала из другой области специально ради встречи со мной. Пока я сидела внутри, меня позвали и сказали: „Пришла ваша поклонница“.

Когда я вышла, эта женщина подбежала ко мне, обняла, поцеловала в щеку и расплакалась. Она была очень взволнована, говоря: „Наконец-то я смогла вас увидеть“. Я тоже была очень тронута. Затем мы пообщались, сфотографировались на память, и она уехала счастливой», — вспоминает актриса.

Зарина Юлдошева отметила, что во время поездки в Баку она ощутила огромное количество любви и внимания в свой адрес.

«Иногда мне кажется, что в Баку меня знают даже больше, чем в Узбекистане. Потому что туда приезжали люди из разных городов, чтобы меня увидеть», — сказала она.