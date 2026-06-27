В Лос-Анджелесе открылся 360-градусный кинотеатр «Гарри Поттер»

·19·Культура
В Лос-Анджелесе открылся 360-градусный кинотеатр «Гарри Поттер»

В городе Лос-Анджелес (США) к 25-летию фильма «Гарри Поттер и философский камень» открылся кинотеатр в абсолютно новом формате 360 градусов. Проект был реализован совместно компаниями Варнер Брос. и Косм.

Главной особенностью нового кинотеатра является гигантский купольный экран с разрешением 12К и диаметром 26 метров. Эта технология создает у зрителей ощущение присутствия внутри событий фильма. Изображения отображаются не только перед ними, но и сверху, а также по бокам, формируя полностью иммерсивную среду.

В частности, знаменитая сцена с прилетом тысяч писем представлена с помощью специальных визуальных эффектов, что позволяет зрителю почувствовать себя в самом центре событий.

Для посетителей также подготовлены специальные блюда и напитки в тематике фильма. В частности, предлагаются легендарные «Шоколадные лягушки» и коктейли, оформленные в стиле факультетов Хогвартса.

По имеющимся данным, стоимость билетов на этот уникальный киносеанс составляет от 46 до 80 долларов в зависимости от расположения места.

Лос-АнджелесГарри ПоттерВарнер Брос.Косм.
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