Рано Ярашева прокомментировала свои скандальные высказывания (видео)

·26·Культура
Рано Ярашева прокомментировала свои скандальные высказывания (видео)

Мнения актрисы Рано Ярашевой об отношениях между невесткой и свекром и свекровью вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Её слова о том, что «невестка должна служить свекрам», были раскритикованы некоторыми пользователями, что привело к публикации множества ответных видео на эту тему.

После общественных дискуссий актриса внесла ясность в этот вопрос через свою страницу в Instagram. Она отметила, что её слова были истолкованы неверно.

«После того видео тема стала трендом. Мои слова о том, что невестки служат свекрам, не понравились многим молодым людям. Я никогда не говорила об этом в негативном ключе или в смысле того, что невестка должна быть в рабстве»,

«На мой взгляд, для того чтобы человек жил счастливо, нужно проявлять уважение к родителям, которые создали условия. Подать чашку чая или угостить тарелкой еды — это тоже форма почтения. Именно это я и имела в виду. Я не ожидала, что эти слова вызовут такие жаркие споры», — сказала актриса.

Данное видео также широко разошлось в социальных сетях. Пользователи в комментариях выражают разное отношение к объяснениям актрисы, и дискуссии по этому вопросу всё ещё продолжаются.

Рано ЯрашеваInstagram
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