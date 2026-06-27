Рано Ярашева: «Девушка, не готовая к семье, не будет готова и в 29 лет» (видео)

·49·Культура
Рано Ярашева: «Девушка, не готовая к семье, не будет готова и в 29 лет» (видео)

Актриса Рано Ярашева стала гостьей программы «Моя кухня», где рассказала о том, что вышла замуж в 17 лет, и поделилась своими взглядами на семейную жизнь.

В ходе беседы ведущий спросил актрису: «Не слишком ли рано выходить замуж в 17 лет? Были ли вы в то время готовы к быту и семейной жизни?»

Рано Ярашева отметила, что готовность к семейной жизни определяется не только возрастом.

«Знаете, девушка, которая не готова к семье, не будет готова и в 29 лет. Но этим я не хочу сказать, что нужно выходить замуж в 17. Мы из Каттакургана Самаркандской области. Поскольку мои родители были уважаемыми людьми, у нас было много сватов. И я, и мои сестры вышли замуж в 17–18 лет. Позже мы продолжили учебу и окончили высшее учебное заведение», — сказала актриса.

Также она не скрыла, что на момент замужества не идеально владела навыками ведения хозяйства.

«Честно говоря, к быту я была не очень готова, но была мастером слова. Люди в доме, куда я вошла, были очень добрыми. Моя свекровь была заботливой и искусной кулинаркой. Они были рады, даже если я просто помогала им. Когда пекли хлеб, я замешивала тесто», — поделилась воспоминаниями актриса.

Данное видео вызвало широкое обсуждение в социальных сетях, где пользователи выражают разное отношение к мнению актрисы.

Рано ЯрашеваСемьяБракУзбекистанИнтервью
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Charos
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