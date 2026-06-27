Бобур Юлдошев: «Знаете ли вы, почему плачете, когда умирают родители?» (видео)

·34·Культура
Бобур Юлдошев: «Знаете ли вы, почему плачете, когда умирают родители?» (видео)

Актер Бобур Юлдошев в одном из своих интервью поделился своеобразными размышлениями об утрате родителей и человеческих переживаниях. Его слова вызвали широкие дискуссии в социальных сетях.

В ходе беседы актер задал ведущему вопрос: «Почему человек плачет, когда умирают родители?». Ведущий ответил: «От сожаления».

Бобур Юлдошев заявил, что смотрит на это иначе.

«Нет. Когда умирают родители, вы чувствуете, что остались без них. На самом деле вы плачете из-за того, что сами остались одиноки. Это эгоизм, заложенный в человеческой природе. Это чувство есть в каждом», — сказал актер.

Затем он пояснил свою мысль, отметив, что видеть страдания родителей — это совершенно иное чувство.

«Вы плачете, когда видите, что ваши родители тяжело больны или страдают от боли. Я проходил через это. Мама старалась не показывать мне свою сильную боль. А я заходил в комнату и плакал. Вот в этой ситуации нет эгоизма, там только любовь и сострадание к родителям», — добавил Бобур Юлдошев.

Данное видео широко распространилось в соцсетях. В комментариях многие пользователи поддерживают мнение актера, отмечая, что его слова жизненны и представляют собой глубокое размышление.

Бобур Юлдошев
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